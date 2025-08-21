При новом и.о. председателя правления «Укрнафты» Юрии Ткачуке, известном тем, что он привел «Запорожтрансформатор» к открытию процедуры банкротства, финансовые и производственные показатели «Укрнафты» начали стремительно ухудшаться.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает политический обозреватель Михаил Шнайдер, после перехода Сергея Корецкого из «Укрнафты» в мае 2025 года в «Нафтогаз», государственная нефтяная компания стремительно потеряла финансовую стабильность.

По данным эксперта, проблемы начались сразу после кадровых перестановок. Если до мая 2025 года средний размер остатков денежных средств на счетах «Укрнафты» составлял от 17 до 20 миллиардов гривен, то уже в августе эта цифра едва достигает 4 миллиардов. «То есть за два месяца деньги фактически испарились. Как это объяснить иначе, чем умышленным выводом?» — подчеркивает Шнайдер.

Эксперт отмечает, что эти финансовые проблемы уже непосредственно ударили по производственной деятельности. Например, большинство подрядчиков уже получили официальные письма о невозможности финансирования проектов, из-за чего многие программы пришлось приостановить. Так, на прошлой неделе был отменен тендер на закупку оборудования для гидроразрыва пластов на сумму 600 миллионов гривен.

РЕКЛАМА

Компания прямо объяснила это «трудностями с финансированием текущей хозяйственной деятельности». По мнению Шнайдера, это свидетельствует о системном кризисе управления. «Все эти негативные моменты начали открыто проявляться после ухода Корецкого из «Укрнафты» в «Нафтогаз» и на фоне активных процессов, которые свидетельствуют о потенциальном возможном прекращении боевых действий, следствием которого может быть отмена военного положения как основания для управления государством активами и акциями «Укрнафты», — считает эксперт.

Еще одним признаком упадка он называет то, что начиная с января 2025 года, «Укрнафта» ни разу не выполнила плановые показатели добычи газа и нефти. При этом расходы на геологическую разведку и бурение растут и уже измеряются десятками миллиардов гривен. «Эти средства оседают в карманах приближенных к руководству предпринимателей. Публичной отчетности об этом нет, но кризис нарастает», — констатирует Шнайдер.

Несмотря на острую нехватку финансирования для ключевых проектов, компания продолжает тратить миллионы на пиар-кампании. В частности, «Укрнафта» потратила 2 миллиона гривен на информационную кампанию НБУ по замене «копейки» на «шаг», результатом которой стала лишь веб-страница с рекламными материалами. «Большинство украинцев ничего об этой кампании даже не слышали, но деньги были освоены», — отмечает эксперт.

РЕКЛАМА

По его мнению, активный вывод средств может свидетельствовать не только о хищении, но и о целенаправленных действиях, чтобы довести компанию до банкротства и впоследствии продать ее заинтересованным структурам.

«Это все — следствие бездействия правоохранительных органов, в том числе НАБУ, которое еще со времен безосновательного начисления Корецким себе завышенной заработной платы в первые месяцы работы, отказывалось открывать уголовные производства против него», — считает Шнайдер и обращает внимание на то, что часть топ-менеджеров, которые работали с Корецким, и после перехода в «Нафтогаз» сохранили влияние на «Укрнафту», что в свою очередь создает конфликт интересов и усиливает подозрения в манипуляциях с финансовыми потоками компании.

По его убеждению, еще несколько месяцев — и «Укрнафта» официально покажет результаты, которые засвидетельствуют ее фактическое банкротство. «Это уже сейчас должно стать предметом внимания как контролирующих, так и правоохранительных органов», — подытожил эксперт.

РЕКЛАМА

45

Читайте нас в Facebook