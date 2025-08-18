- 16:53 Чтобы лгать папе: популярная певица раскрыла семейные тайны
Во время руководства Сергея Корецкого ПАО «Укрнафта» его ближайшие менеджеры и подчиненные использовали служебные командировки как повод для частных поездок за границу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил политический блогер и обозреватель Михаил Шнайдер.
По словам Шнайдера, правоохранители сейчас расследуют несколько эпизодов, которые могут свидетельствовать о налаженном в «Укрнафте» механизме пересечения границы мужчинами в военное время.
Блогер пишет, что одним из самых ярких примеров стал сентябрь 2024 года, когда заместитель директора по безопасности «Укрнафты» Сергей Огородничук, директор департамента безопасности Константин Мацера и еще один их коллега официально отправились в командировку на открытие знаменитого пивного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене.
«Сложно представить, какие именно вопросы безопасности „Укрнафты“ требовали личного присутствия этих почтенных мужей в Мюнхене во время грандиозного пивного праздника. Но факт есть факт — распоряжение Корецкого открыло им путь к немецкому пиву. Более того, по информации источника, после Мюнхена „командированные“ успели побывать и в Лондоне, где наслаждались местным элем», — пишет Шнайдер.
Подобные случаи, по словам Шнайдера, не были единичными.
По его данным, в распоряжении правоохранителей есть данные о зарубежных поездках других приближенных к Корецкому менеджеров. Среди них — Денис Кудин, подозреваемый НАБУ в причастности к коррупционной схеме экс-главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, а также финансовый директор «Укрнафты» Юрий Ткачук.
Шнайдер отмечает, что иногда такие «командировки» официально назначались в одну страну, но фактически заканчивались в совершенно других местах. Например, Кудин, по словам источника блогера, отправленный в Румынию, проводил время в Объединенных Арабских Эмиратах, где проживала его семья.
Шнайдер подчеркивает, что «Укрнафта» является предприятием критической инфраструктуры и входит в оборонно-промышленный комплекс. Это означает, что ее сотрудники получают бронь от мобилизации. При определенных условиях такая «бронь» могла превратиться в инструмент злоупотреблений — от оформления фиктивных должностей до продажи мест для тех, кто хочет избежать призыва.
«Схема выглядела просто: человек получал должность в компании, которая относится к критической инфраструктуре, а дальше под предлогом командировки мог беспрепятственно покинуть страну. Часто эти „рабочие поездки“ превращались в отдых за границей», — объясняет блогер.
Несмотря на наличие оперативной информации, правоохранительные органы, по словам Шнайдера, действуют избирательно: «Корецкого трогать нельзя, поэтому он продолжит эти «лучшие управленческие практики» уже на новой должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины».
По мнению блогера, правоохранительные органы ждут момента, когда от высшего руководства страны поступит «зеленый свет» на привлечение Корецкого к ответственности. Однако этого сигнала нет, считает Шнайдер.23
