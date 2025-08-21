41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Книга рецептов

Как приготовить идеальные сырники: шеф назвал три главные ошибки

15:47 21 августа 2025
Как приготовить сырники

Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, рассказал о трех главных ошибках в приготовлении сырников.

Три ошибки при приготовлении сырников:

1. Мокрый сыр

Если в сыре слишком много влаги или яиц — сырники разлезаются, становятся жидкими внутри. Решение: отожмите через марлю, если влажный.

2. Слишком много муки

Хочется зафиксировать жидкое тесто — и начинаем сыпать муку. В результате есть пирожные, а не сырники.

3. Низкая температура сковороды

Часто сырники прилипают или расползаются, потому что сковорода недостаточно горячая.

Также Огородник поделился рецептом приготовления сырников:

— 1 кг кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 100 г муки или манки
- 100 г сахара
- щепотка соли
- ваниль по желанию.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Огородник поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.

«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар.

