Как приготовить идеальные сырники: шеф назвал три главные ошибки

Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, рассказал о трех главных ошибках в приготовлении сырников.

ВІДЕО ДНЯ

Три ошибки при приготовлении сырников:

1. Мокрый сыр

Если в сыре слишком много влаги или яиц — сырники разлезаются, становятся жидкими внутри. Решение: отожмите через марлю, если влажный.

РЕКЛАМА

2. Слишком много муки

Хочется зафиксировать жидкое тесто — и начинаем сыпать муку. В результате есть пирожные, а не сырники.

3. Низкая температура сковороды

РЕКЛАМА

Часто сырники прилипают или расползаются, потому что сковорода недостаточно горячая.

Также Огородник поделился рецептом приготовления сырников:

— 1 кг кисломолочного сыра

- 1 яйцо

- 100 г муки или манки

- 100 г сахара

- щепотка соли

- ваниль по желанию.