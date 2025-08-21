- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Как приготовить идеальные сырники: шеф назвал три главные ошибки
Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, рассказал о трех главных ошибках в приготовлении сырников.
Три ошибки при приготовлении сырников:
1. Мокрый сыр
Если в сыре слишком много влаги или яиц — сырники разлезаются, становятся жидкими внутри. Решение: отожмите через марлю, если влажный.
2. Слишком много муки
Хочется зафиксировать жидкое тесто — и начинаем сыпать муку. В результате есть пирожные, а не сырники.
3. Низкая температура сковороды
Часто сырники прилипают или расползаются, потому что сковорода недостаточно горячая.
Также Огородник поделился рецептом приготовления сырников:
— 1 кг кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 100 г муки или манки
- 100 г сахара
- щепотка соли
- ваниль по желанию.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Огородник поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.
«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар.200
