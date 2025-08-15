41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Печенка, котрая тает во рту: шеф делится неожиданным сочетанием

13:39 15 августа 2025
Рецепт жареной печенки от Александра Огородника. Фото - скриншот

Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.

«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар и рассказал, как это нужно делать.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Печень говяжья — 200 г;
  • Молоко — 300 мл;
  • Мука — 2−3 ст. л.;
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло для жарки — 2−3 ст. л.;
  • Лук — 100 г;
  • Абрикосы — 4 шт.;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • Мед — 1 ст. л.;
  • Соевый соус — 2−3 ст. л.;
  • Вода — 50 мл;
  • Зелень (петрушка, укроп, базилик) — для подачи.

Приготовление:

  • Снять с печени пленку, нарезать кусками толщиной 1,5−2 см и замчить в молоке на 2−3 часа, чтобы убрать горечь.
  • Печень просушить на салфетках, обвалять в муке с солью и перцем.
  • Жарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 30 секунд с каждой стороны. Выложить кусочки на бумажное полотенце.
  • В сковороде, где жарилась печень, обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавить абрикосы, нарезанные на четвертинки, и слегка карамелизовать. Добавить сливочное масло, воду, уксус, мед и соевый соус. Готовить 3−4 минуты на слабом огне.
  • На сковороду с соусом выложить печень и прогреть 2−3 минуты.
  • Подавать с хлебом или тостами, украсив зеленью.

«Печень должна остаться нежной и розовой внутри», — добавил Александр Огородник.

Ранее шеф-повар показал оригинальную подачу греческого салата — в помидоре с кремом из феты.

Фото — скриншот

