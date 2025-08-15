- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Книга рецептов
13:39 — 15 августа 2025
Печенка, котрая тает во рту: шеф делится неожиданным сочетанием
Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.
«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар и рассказал, как это нужно делать.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Печень говяжья — 200 г;
- Молоко — 300 мл;
- Мука — 2−3 ст. л.;
- Соль, перец — по вкусу
- Масло для жарки — 2−3 ст. л.;
- Лук — 100 г;
- Абрикосы — 4 шт.;
- Сливочное масло — 20 г;
- Яблочный уксус — 1 ст. л.;
- Мед — 1 ст. л.;
- Соевый соус — 2−3 ст. л.;
- Вода — 50 мл;
- Зелень (петрушка, укроп, базилик) — для подачи.
Приготовление:
- Снять с печени пленку, нарезать кусками толщиной 1,5−2 см и замчить в молоке на 2−3 часа, чтобы убрать горечь.
- Печень просушить на салфетках, обвалять в муке с солью и перцем.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 30 секунд с каждой стороны. Выложить кусочки на бумажное полотенце.
- В сковороде, где жарилась печень, обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавить абрикосы, нарезанные на четвертинки, и слегка карамелизовать. Добавить сливочное масло, воду, уксус, мед и соевый соус. Готовить 3−4 минуты на слабом огне.
- На сковороду с соусом выложить печень и прогреть 2−3 минуты.
- Подавать с хлебом или тостами, украсив зеленью.
«Печень должна остаться нежной и розовой внутри», — добавил Александр Огородник.
Ранее шеф-повар показал оригинальную подачу греческого салата — в помидоре с кремом из феты.
Фото — скриншот250
Читайте нас в Facebook
К содержанию раздела Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа
Следующий материал
Новости партнеров