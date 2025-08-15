Печенка, котрая тает во рту: шеф делится неожиданным сочетанием

Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.

«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар и рассказал, как это нужно делать.

Ингредиенты (на 2 порции): Печень говяжья — 200 г;

Молоко — 300 мл;

Мука — 2−3 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу

Масло для жарки — 2−3 ст. л.;

Лук — 100 г;

Абрикосы — 4 шт.;

Сливочное масло — 20 г;

Яблочный уксус — 1 ст. л.;

Мед — 1 ст. л.;

Соевый соус — 2−3 ст. л.;

Вода — 50 мл;

Снять с печени пленку, нарезать кусками толщиной 1,5−2 см и замчить в молоке на 2−3 часа, чтобы убрать горечь.

Печень просушить на салфетках, обвалять в муке с солью и перцем.

Жарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 30 секунд с каждой стороны. Выложить кусочки на бумажное полотенце.

В сковороде, где жарилась печень, обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета. Добавить абрикосы, нарезанные на четвертинки, и слегка карамелизовать. Добавить сливочное масло, воду, уксус, мед и соевый соус. Готовить 3−4 минуты на слабом огне.

На сковороду с соусом выложить печень и прогреть 2−3 минуты.

Подавать с хлебом или тостами, украсив зеленью.

«Печень должна остаться нежной и розовой внутри», — добавил Александр Огородник.

Фото — скриншот

