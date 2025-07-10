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Молодая кукуруза по рецепту Александра Городника: готовится в микроволновке всего за три минуты

10:53 10 июля 2025
Молодую кукурузу можно приготовить в микроволновке. Фото - скриншот

Шеф-повар Александр Городник, ранее рассказывавший, как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях, показал быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке.

«Достаточно просто замотать кочаны кукурузы в бумажные полотенца, намочить водой со всех сторон и готовить на максимальной мощности 3−5 минут», — пишет шеф-повар на своей странице в соцсетях.

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Приготовление:

  • Кукурузу очистить.
  • Завернуть в бумажное полотенце и смочить водой.
  • Готовить в микроволновке в течение 3−5 минут.
  • Натереть готовую кукурузу сливочным маслом, посолить и наслаждаться.

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По словам Александра Городника, готовая кукуруза имеет ярко желтый цвет.

Рецепт кукурузного мусса с двумя видами сыра читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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