Нардепы от «Слуги народа» вместе с группой Столара обокрали Киев и ВСУ на 8 миллиардов гривен. Эти деньги должны были пойти на укрепления, ПВО, терроборону и другую в поддержку военных. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп 8-го созыва Борислав Береза.

ВІДЕО ДНЯ

«Депутаты ВР обокрали Киев и ВСУ на 8 млрд! Нардепы из формального монобольшинства „Слуг народа“ вместе с группой одиозного Столара и теми, кто давно сидит в ОП на крючке уголовных дел, проголосовали за законопроект № 13439−3. Они забрали у Киева 8 миллиардов гривен, предназначенных для ВСУ. Это деньги, которые должны идти на укрепления, ПВО, на терроборону, на поддержку наших военных. От снаряжения до дронов и транспорта, на помощь раненым и семьям погибших. Депутаты все это обокрали. Обворовали армию, обокрали людей, обокрали Киев», — подчеркнул экс-нардеп.

По его словам, теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства, а из него — на повышение зарплат чиновников, выплаты прокурорам и судьям, люксовые авто и командировки, а также окажутся в карманах коррупционеров.

«Теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства. А из резервного фонда они волшебным образом превратятся в повышенные зарплаты чиновникам и премии топам „Укрзализныци“, которые зарабатывают в месяц более 4 млн гривен. На командировки и люксовые авто. На выплаты прокурорам с псевдоинвалидностью. На содержание судей, которые управляются по телефону, и других „государственников“. А также могут попасть в карманы дежурных коррупционеров через схемы, за которые они впоследствии получают подозрения в коррупции», — заявил Борислав Береза.

РЕКЛАМА

Кроме того, у себя в Telegram-канале он опубликовал список народных депутатов, проголосовавших за изъятие у Киева 8 млрд грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. «В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным», — подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам Борислава Березы, военные не получат деньги, которые власти хотят забрать у Киева.

РЕКЛАМА

60

Читайте нас в Facebook