41.01 / 41.52 47.85 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Власти забрали у киевлян 8 млрд, предназначенных для ВСУ, направив их на премии чиновникам, — экс-нардеп

16:52 21 августа 2025
Крещатик

Нардепы от «Слуги народа» вместе с группой Столара обокрали Киев и ВСУ на 8 миллиардов гривен. Эти деньги должны были пойти на укрепления, ПВО, терроборону и другую в поддержку военных. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп 8-го созыва Борислав Береза.

«Депутаты ВР обокрали Киев и ВСУ на 8 млрд! Нардепы из формального монобольшинства „Слуг народа“ вместе с группой одиозного Столара и теми, кто давно сидит в ОП на крючке уголовных дел, проголосовали за законопроект № 13439−3. Они забрали у Киева 8 миллиардов гривен, предназначенных для ВСУ. Это деньги, которые должны идти на укрепления, ПВО, на терроборону, на поддержку наших военных. От снаряжения до дронов и транспорта, на помощь раненым и семьям погибших. Депутаты все это обокрали. Обворовали армию, обокрали людей, обокрали Киев», — подчеркнул экс-нардеп.

По его словам, теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства, а из него — на повышение зарплат чиновников, выплаты прокурорам и судьям, люксовые авто и командировки, а также окажутся в карманах коррупционеров.

«Теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства. А из резервного фонда они волшебным образом превратятся в повышенные зарплаты чиновникам и премии топам „Укрзализныци“, которые зарабатывают в месяц более 4 млн гривен. На командировки и люксовые авто. На выплаты прокурорам с псевдоинвалидностью. На содержание судей, которые управляются по телефону, и других „государственников“. А также могут попасть в карманы дежурных коррупционеров через схемы, за которые они впоследствии получают подозрения в коррупции», — заявил Борислав Береза.

РЕКЛАМА

Кроме того, у себя в Telegram-канале он опубликовал список народных депутатов, проголосовавших за изъятие у Киева 8 млрд грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. «В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным», — подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам Борислава Березы, военные не получат деньги, которые власти хотят забрать у Киева.

РЕКЛАМА

60

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мясо. Фото pixabay

Суперпопулярный у украинцев продукт может резко подешеветь

Метод &quot;двух ложек&quot;

Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блогера

Следующий материал
Новости партнеров