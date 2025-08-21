Пять эффективных способов сохранить фасоль без жуков: советы от экспертов

Часто, при хранении, в фасоли появляются темно-серые жучки — это зерновка. Они производят заметные отверстия в бобах и могут полностью испортить продукт, пишет Agro-Market.

Почему в фасоли появляются жучки

На самом деле, личинки вредителей попадают в бобы еще во время созревания в огороде, когда самка зерновки откладывает яйца на стручки. Активное развитие личинок начинается при температуре +10−12°C, и они превращаются в жучков примерно за 35 дней.

Кроме зерновки, посевы фасоли могут повредить и другие вредители:

• Щетинистый долгоносик: поражает корни и стебли, особенно в дождливую погоду. Для профилактики рекомендуется осенняя и весенняя перекопка почвы.

• Белокрылка: похожа на моль, питается молодыми листьями и наносит вред посевам, особенно в теплицах, с приходом тепла.

• Ростковая муха и тля.

Методы борьбы и профилактики

1. Для защиты урожая от вредителей используют инсектициды. Профилактическую обработку проводят один раз — перед цветением. В случае поражения растений обработку повторяют через 10 дней.

2. Кроме того, для предотвращения распространения вредителей при хранении следует поддерживать оптимальную влажность и температуру, а также прогревать собранную фасоль.

3. Чтобы снизить вероятность поражения фасоли вредителями, соблюдайте меры профилактики: в период вегетации убирают с участка сорняки; выполняют посадку, как только почва прогреется до +10 градусов; при внесении навоза, закладывают его как можно глубже, чтобы не оставлять на поверхности почвы; используют качественный посадочный материал.

4. Если планируется посадка семян собранных из своего огорода, их необходимо правильно обработать и хранить: после сбора хорошо просушивают бобы, разложив их в один слой на бумаге или ткани; затем отправляют посевной материал на несколько дней в морозильную камеру; до момента посадки хранят фасоль в холодильнике. Перед посадкой следует поместить фасоль в емкость с водой. Когда пораженные зерна всплывут на поверхность, отбраковывают их.

5. Также нужно произвести очистку места хранения фасоли. Если это был кухонный шкафчик, придется выполнить генеральную уборку: вымыть все поверхности водой с уксусом; проверить все крупы на наличие вредителей, если есть возможность хранить запасы в стеклянных или пластиковых банках.

Фото: Agro-Market

