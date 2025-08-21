- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Пять эффективных способов сохранить фасоль без жуков: советы от экспертов
Часто, при хранении, в фасоли появляются темно-серые жучки — это зерновка. Они производят заметные отверстия в бобах и могут полностью испортить продукт, пишет Agro-Market.
Почему в фасоли появляются жучки
На самом деле, личинки вредителей попадают в бобы еще во время созревания в огороде, когда самка зерновки откладывает яйца на стручки. Активное развитие личинок начинается при температуре +10−12°C, и они превращаются в жучков примерно за 35 дней.
Кроме зерновки, посевы фасоли могут повредить и другие вредители:
• Щетинистый долгоносик: поражает корни и стебли, особенно в дождливую погоду. Для профилактики рекомендуется осенняя и весенняя перекопка почвы.
• Белокрылка: похожа на моль, питается молодыми листьями и наносит вред посевам, особенно в теплицах, с приходом тепла.
• Ростковая муха и тля.
Методы борьбы и профилактики
1. Для защиты урожая от вредителей используют инсектициды. Профилактическую обработку проводят один раз — перед цветением. В случае поражения растений обработку повторяют через 10 дней.
2. Кроме того, для предотвращения распространения вредителей при хранении следует поддерживать оптимальную влажность и температуру, а также прогревать собранную фасоль.
3. Чтобы снизить вероятность поражения фасоли вредителями, соблюдайте меры профилактики: в период вегетации убирают с участка сорняки; выполняют посадку, как только почва прогреется до +10 градусов; при внесении навоза, закладывают его как можно глубже, чтобы не оставлять на поверхности почвы; используют качественный посадочный материал.
4. Если планируется посадка семян собранных из своего огорода, их необходимо правильно обработать и хранить: после сбора хорошо просушивают бобы, разложив их в один слой на бумаге или ткани; затем отправляют посевной материал на несколько дней в морозильную камеру; до момента посадки хранят фасоль в холодильнике. Перед посадкой следует поместить фасоль в емкость с водой. Когда пораженные зерна всплывут на поверхность, отбраковывают их.
5. Также нужно произвести очистку места хранения фасоли. Если это был кухонный шкафчик, придется выполнить генеральную уборку: вымыть все поверхности водой с уксусом; проверить все крупы на наличие вредителей, если есть возможность хранить запасы в стеклянных или пластиковых банках.
Раньше «ФАКТЫ» писали, когда и как копать картофель, чтобы не потерять половину урожая.
Фото: Agro-Market117
