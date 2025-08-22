41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
Деньги

Доллар за 42 грн, а евро — за 50: достигнут ли курсы этого уровня до конца лета

14:22 22 августа 2025
Евро и доллары

Ко Дню Независимости Украины эксперты прогнозируют курс доллара менее 42 гривен. И, вероятнее всего, таким же он останется до конца лета. То есть общая картина будет стабильной, а колебания — минимальными.

Такой прогноз «ФАКТАМ» дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его мнению, конец лета, предположительно, пройдет для валютного рынка без резких изменений.

Что же касается курса доллара, то он и в дальнейшем будет определяться двумя ключевыми факторами. Первый — политика Нацбанка и режим управляемой гибкости позволяет регулятору быстро реагировать на любые перекосы спроса и предложения, вовремя вмешиваясь в ситуацию. Второй — макроэкономические условия, в частности снижение инфляции. Более низкие потребительские цены придают гривне устойчивости и снижают интерес населения и бизнеса к активному приобретению валюты.

Евро по-прежнему находится под влиянием мировых котировок пары доллар/евро и динамики гривня/доллар. Возможные колебания будут ограничены — серьезных сдвигов в соотношении этих валют пока не прогнозируется. Несмотря на международную нестабильность, доллар и евро сохранят позиции ключевых мировых валют, что будет поддерживать относительное спокойствие на украинском рынке.

Итак, вход в осень обещает быть плавным и без курсовых сенсаций. Доллар выглядит более предсказуемым, чем евро, но обе валюты вряд ли претерпевают резкие изменения в стоимости в ближайшее время.

«Следует помнить, что рынок всегда „живой“ и текущие изменения возможны. Однако в стратегическом смысле они не будут оказывать значительного влияния на тенденции. Доллар, при имеющихся условиях, будет оставаться в диапазоне 41,4−41,8 грн, а евро — между 48 и 49 грн», — резюмировал Тарас Лесовой.

Таким образом осенью курс доллара вряд ли достигнет 42 гривен, однако к концу года, как сообщали «ФАКТЫ», девальвация национальной валюты может усилиться до 43 гривен за доллар.

78

