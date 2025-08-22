Доллар за 42 грн, а евро — за 50: достигнут ли курсы этого уровня до конца лета

Ко Дню Независимости Украины эксперты прогнозируют курс доллара менее 42 гривен. И, вероятнее всего, таким же он останется до конца лета. То есть общая картина будет стабильной, а колебания — минимальными.

Такой прогноз «ФАКТАМ» дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его мнению, конец лета, предположительно, пройдет для валютного рынка без резких изменений.

Что же касается курса доллара, то он и в дальнейшем будет определяться двумя ключевыми факторами. Первый — политика Нацбанка и режим управляемой гибкости позволяет регулятору быстро реагировать на любые перекосы спроса и предложения, вовремя вмешиваясь в ситуацию. Второй — макроэкономические условия, в частности снижение инфляции. Более низкие потребительские цены придают гривне устойчивости и снижают интерес населения и бизнеса к активному приобретению валюты.

Евро по-прежнему находится под влиянием мировых котировок пары доллар/евро и динамики гривня/доллар. Возможные колебания будут ограничены — серьезных сдвигов в соотношении этих валют пока не прогнозируется. Несмотря на международную нестабильность, доллар и евро сохранят позиции ключевых мировых валют, что будет поддерживать относительное спокойствие на украинском рынке.

Итак, вход в осень обещает быть плавным и без курсовых сенсаций. Доллар выглядит более предсказуемым, чем евро, но обе валюты вряд ли претерпевают резкие изменения в стоимости в ближайшее время.

«Следует помнить, что рынок всегда „живой“ и текущие изменения возможны. Однако в стратегическом смысле они не будут оказывать значительного влияния на тенденции. Доллар, при имеющихся условиях, будет оставаться в диапазоне 41,4−41,8 грн, а евро — между 48 и 49 грн», — резюмировал Тарас Лесовой.

Таким образом осенью курс доллара вряд ли достигнет 42 гривен, однако к концу года, как сообщали «ФАКТЫ», девальвация национальной валюты может усилиться до 43 гривен за доллар.

