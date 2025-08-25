- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
Дженнифер Гарнер недавно рассказала, как получилось так, что они с Беном Аффлеком назвали свою старшую дочь Вайолет Аффлек. Актриса рассказала, что имя дочери дано в честь ее бабушки, которую тоже звали Вайолет.
Дженнифер с нежностью говорила с о своей бабушке. «Я дочь фермера — у моей мамы была маленькая ферма в Оклахоме. Мы жили на ней. Мы жили за счет того, что могла дать ферма, и что мы могли вырастить за год. Мы не голодали. Но это было непросто», — вспомнила 53-летняя актриса, пишет The News.
По словам Гарнер, у ее семьи была молочная корова, и летом бабушка Вайолет делала много мороженого. Дженнифер рассказала изданию: «Она сидела на улице на одеяле, готовила мороженое, мы съедали его, а потом она делала еще одно и делала это снова. Моя бабушка Вайолет была настоящей проказницей. Как-то она не дала лисе, которая влезла в курятник посреди ночи, поймать курицу. А потом просто сказала: ну, давайте съедим эту курицу. Она жарила курицу, пока не село солнце. А посреди ночи мы устроили пир».
Ранее дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прекратила контакты с Дженнифер Лопес.
Фото Getty Images165
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени