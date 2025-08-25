41.03 / 41.59 47.78 / 48.70
Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет

21:33 25 августа 2025
Вайолет Аффлек с мамой, актрисой Дженнифер Гарнер. Фото Getty Images

Дженнифер Гарнер недавно рассказала, как получилось так, что они с Беном Аффлеком назвали свою старшую дочь Вайолет Аффлек. Актриса рассказала, что имя дочери дано в честь ее бабушки, которую тоже звали Вайолет.

Дженнифер с нежностью говорила с о своей бабушке. «Я дочь фермера — у моей мамы была маленькая ферма в Оклахоме. Мы жили на ней. Мы жили за счет того, что могла дать ферма, и что мы могли вырастить за год. Мы не голодали. Но это было непросто», — вспомнила 53-летняя актриса, пишет The News.

По словам Гарнер, у ее семьи была молочная корова, и летом бабушка Вайолет делала много мороженого. Дженнифер рассказала изданию: «Она сидела на улице на одеяле, готовила мороженое, мы съедали его, а потом она делала еще одно и делала это снова. Моя бабушка Вайолет была настоящей проказницей. Как-то она не дала лисе, которая влезла в курятник посреди ночи, поймать курицу. А потом просто сказала: ну, давайте съедим эту курицу. Она жарила курицу, пока не село солнце. А посреди ночи мы устроили пир».

Ранее дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прекратила контакты с Дженнифер Лопес.

Фото Getty Images

