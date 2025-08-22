41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
Происшествия

С 2014 года защищал страну: в бою на Сумщине погиб защитник из Хмельницкой области

20:39 22 августа 2025
Роман Кукуруза

Жестокая и ненавистная война забрала жизнь еще одного воина-защитника, сына, мужа, отца, товарища… В бою погиб 43-летний Роман Кукуруза, сообщает Чемеровецкая община.

«Роман родом со Львовщины. В 2000—2002 годах проходил срочную военную службу. В 2005 году семья переехала в поселок Чемеровцы, здесь он проживал и работал продолжительное время. Впоследствии работал в Виннице и Одессе. В 2014—2015 годах, будучи мобилизованным, проходил обучение на Ровенском полигоне и военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины», — рассказывают о воинах земляках.

В сентябре 2024 года Роман Кукуруза снова отправился защищать Украину. Он участвовал в боях на Харьковском и Сумском направлениях, был верен воинской обязанности. Воин имел много планов на жизнь, но все оборвала россия.

«В районе населенного пункта Малая Корчаковка Сумской области Роман погиб при исполнении служебного долга. Случилось это 30 июля 2025 года. Дома его ждут скорбящие родители, жена, дочь», — говорится в сообщении общины.

Пока тело воина не удалось вернуть домой.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в бою за Украину погиб каменщик из Полтавской области Сергей Самойленко.

101

