Мать олимпийской чемпионки увековечила память дочери, погибшей в горах (фото)
Мать титулованной немецкой биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана в результате камнепада, увековечила память дочери спустя три недели после трагедии, сообщает Bild.
54-летняя Сьюзи Дальмайер (кстати, чемпионка Европы по скоростному спуску на велосипеде), которая руководит ювелирной мастерской, изготовила в память о Лауре кулон из серебра и золота, прикрепленный к кожаному шнурку. На изделии изображены горы и звезда с сердцем, а внизу видно изогнутую букву L, что означает Лаура. «Мост в рай», — подписала фото в Instagram мама погибшей биатлонистки.
Напомним, что семикратная чемпионка мира по биатлону 31-летняя Лаура Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум в Пакистане при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тысячи метров. Ее напарница Мария Краусс известила экстренные службы о случившемся и смогла покинуть опасную зону.
Поисковая операция затруднялась из-за сложного рельефа и продолжавшегося камнепада. После осмотра района на вертолете было установлено, что Дальмайер не подает признаков жизни. Предположительно, она скончалась мгновенно. Эвакуация тела Дальмайер на вертолете была невозможной, а наземная операция спасателями считалась слишком рискованной. В итоге, исполнив письменную волю Лауры, ее тело навсегда оставили в горах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что память экс-футболиста «Динамо», убитого россиянами, увековечили в Израиле.
Фото Instagram
