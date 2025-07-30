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- 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
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Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане (фото)
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону 31-летняя немка Лаура Дальмайер, попавшая под камнепад в горах Пакистана, официально признана погибшей, сообщает Bild со ссылкой на окружение спортсменки.
Спасатели не будут проводит операцию по эвакуации тела легендарной биатлонистки с горного склона. Такова воля самой спортсменки, сообщают немецкие СМИ.
«Лаура Дальмайер выразила письменную волю, что в подобных случаях никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, — отмечается в заявлении семьи биатлонистки. — В данном случае ее желанием было оставить тело в горах».
Как известно, Дальмайер попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тысячи метров. Ее напарница Мария Краусс известила экстренные службы о случившемся и смогла покинуть опасную зону.
Поисковая операция затруднялась из-за сложного рельефа и продолжающегося камнепада. После осмотра района на вертолете было установлено, что Дальмайер не подает признаков жизни. Предположительно, она скончалась мгновенно. Эвакуация тела Дальмайер на вертолете невозможна, а наземная операция спасателями считается слишком рискованной.
Лаура Дальмайер, завершив биатлонную карьеру в мае 2019 года в возрасте 25 лет, посвятила себя альпинизму. 8 июля немецкая красавица покорила последнюю вершину в своей жизни — Большую Башню Транго в Пакистане (6287 м).
Добавим, что бывший бойфренд Дальмайер, Роберт Грасеггер, погиб в результате схода лавины в Патагонии в начале января 2022 года в возрасте всего 29 лет.
Кстати, Лаура Дальмайер — единственная в истории биатлонистка, завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017). В ее активе также победа в общем зачете Кубка мира и 33 золотые медали на отдельных этапах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лаура Дальмайер покорила саму высокую гору Европы.
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