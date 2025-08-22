Как противодействовать новому штамму коронавируса: украинские вирусологи поделились результатами исследований

Пока длится межэпидемический период гриппа и ОРВИ, в стране с начала августа фиксируют значительный рост заболеваемости COVID-19. Эксперты отмечают, что доминирующий сейчас штамм — Stratus — имеет повышенную способность к распространению. К счастью, он не приводит к более тяжелому течению, чем другие штаммы, но скорость распространения, в том числе и среди детей, превышает варианты, которые преобладали ранее. Впрочем, специалисты советуют не игнорировать даже легкие проявления болезни: чем быстрее начата противовирусная терапия, тем меньше риск развития осложнений.

Сейчас украинские вирусологи и инфекционисты обобщают опыт противовирусных тактик, определяя самые эффективные инструменты борьбы с вирусными болезнями. В частности, в последнее время все большее внимание специалистов привлекают противовирусные препараты, содержащие флавоноиды. О клинической практике их применения во время эпидемий, говорится в статье, опубликованной в специализированном научном журнале, который издается Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины — «Превентивная медицина. Теория и практика». Об этом пишет Medoboz.

Ведущие ученые этого научного учреждения и их коллеги из Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины, обобщают опыт применения флавоноидов — природных растительных полифенолов, которых в природе известно более 6 тысяч. Эти соединения синтезируются исключительно в клетках растений, а в организм человека попадают только с растительными продуктами. По данным авторов статьи, флавоноиды уменьшают воспаление; блокируют размножение бактерий и вирусов; защищают клетки от повреждений, оказывают антиоксидантное действие; потенциально влияют на развитие опухолей.

В частности, исследования показывают, что некоторые из этих соединений не дают вирусам гриппа и SARS-CoV-2 крепиться к клетке, то есть тормозят размножение вируса в организме человека.

Эта способность флавоноидов сделала их источником для создания противовирусных препаратов.

Авторы статьи указывают на известную отечественную линейку противовирусных средств с действующим веществом протефлазид, которое содержит флавоноиды трицин, лютеолин и апигенин. Доклинические исследования показали, что это действующее вещество эффективно подавляет репликацию вирусов гриппа, цитомегаловируса, папилломавируса человека и коронавирусов животных. Одной из форм препарата стал сироп Флавовир — едва ли не единственное противовирусное средство, предназначенное для детей с рождения. Кроме сиропа, линейка Флавовир сейчас имеет назальный спрей и спрей для горла, а также капли.

Авторы статьи отмечают, что флавоноиды не являются «волшебной пилюлей», но имеют несомненные преимущества — низкую токсичность, минимум побочных эффектов и главное — универсальность, ведь действуют одновременно против нескольких вирусов, снижая риск резистентности (явления, когда вирус адаптируется к действию препарата, и тот теряет лечебный эффект). Украинские исследователи доказывают, что с помощью природных соединений можно эффективно противодействовать вирусам, что особенно актуально сегодня, при очередных вспышках новых штаммов коронавируса.

