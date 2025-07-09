Эти ягоды подходят не всем: кому вредно есть виноград

Виноград — это вкусные, сладкие и полезные ягоды, которые нравится многим людям. Они содержат много витаминов и питательных веществ. Однако не все могут наслаждаться этими преимуществами, пишет Strona Zdrowia.

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Виноград содержит ценные антиоксиданты, благодаря которым приносит много пользы, в том числе для здоровья сердца, кишечника, глаз и кожи. Он снижает риск рака, сердечных заболеваний и гипертонии. Содержащаяся в нем клетчатка способствует пищеварению и приносит облегчение при расстройствах желудка, метеоризме и запорах.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами и таким образом омолаживают организм, а также снижают риск развития аномальных клеток, включая раковые. Флавоноиды оказывают большое влияние на здоровье сердца и всей кровеносной и сосудистой системы. Они снижают кровяное давление, уровень холестерина и укрепляют сосуды. Употребление винограда в сыром виде также снижает уровень сахара в крови, следовательно, уменьшает риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Для многих людей употребление винограда полезно. Однако, несмотря на многие преимущества для здоровья, он подходит не всем.

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Избыточный вес или ожирение. Виноград содержит большое количество простых сахаров. Высокое потребление этих фруктов может привести к увеличению веса. Поэтому людям, соблюдающим диету с низким содержанием сахара, следует употреблять виноград умеренно.

Расстройства желудочно-кишечного тракта. Фруктаны, присутствующие в плодах, могут обострить заболевания у людей, страдающих, например, синдромом раздраженного кишечника, и вызвать расстройство пищеварения, диарею или боль в животе.

Аллергия — это очевидное противопоказание к употреблению винограда. В таком случае его употребление может привести не только к сыпи, но и отеку и даже анафилактическому шоку, что представляет угрозу для здоровья и жизни.

Маленькие дети не должны есть виноград целыми ягодами, поскольку это создает опасность удушья. Для малышей лучше разрезать виноград пополам, очищать от кожуры и удалять косточки. В таком виде виноград будет полезен и питателен для маленьких детей.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что специалисты советуют употреблять виноград как антидепрессант.

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