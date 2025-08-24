Созданы для эвакуации раненых с поля боя: в Киеве наладили производство дистанционно управляемых электроносилок

Группа студентов Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», который все годы войны направляет научный потенциал на помощь фронту , собирает самоходные дистанционно управляемые электрические носилки для эвакуации раненых и транспортировки грузов. Разумеется, в проекте принимают участие преподаватели. Ребята, составляющие костяк этой студенческой команды, в нынешнем году закончили четвертый курс, получили дипломы бакалавров и (что в данном случае очень важно) уже устроились на работу. Теперь физически не имеют возможности уделять сбору электроносилок столько времени, как раньше (часто по восемь, не редко и десять часов в сутки, а при потребности в выходные дни). Так что возникла необходимость в пополнении коллектива студентами младших курсов.

«Электроносилки легкие, недорогие, имеют высокую проходимость»

— Мы попытаемся привлечь новых людей — студентов первого, второго и третьего курсов, — рассказал лидер студенческой команды Иван Подпалько. — Нам нужны люди с горящими глазами, которые хотят на основе фактически волонтерства помочь украинской армии — пойдут по нашим стопам. Учтите также, что это для них прекрасная возможность на практике приобрести инженерный опыт. Через несколько лет при устройстве на работу практический опыт будет иметь для этих студентов большое значение — их стоимость на рынке труда значительно возрастет.

У нас имеется мастерская, в которой есть сварочный аппарат, компрессорная (для покраски изделий), и другое оборудование, в том числе для пайки. Также есть компьютеры со специальными программами. Токарные изделия и детали, изготовленные с помощью лазерной резки, мы заказываем у соответствующих производителей.

— У вас большая команда?

— Не очень. Максимальное количество было прошлой осенью и зимой: семь-восемь участников.

Часть команды, которая в КПИ собирает электроносилки и другие роботизированные комплексы. На фото второй справа Иван Подпалько

— Как возникла идея собирать электроносилки для эвакуации раненых?

— Этот проект начинался с инициативы наших преподавателей возродить кружок «Формула. Студент КПИ». Его участники в докоронавирусные времена создавали гоночные болиды и участвовали в соревнованиях. В 2023 году университет решил возобновить работу кружка и придать ему другое направление — чтобы студенты, которые будут в нем задействованы, разрабатывали не гоночные машины, а технику для фронта.

— Кто автор электроносилок?

— Инженер изобретатель из Славянска Дмитрий Мамонов, который тогда жил в Житомире. Наши преподаватели увидели в интернете разработку Мамонова — наземный беспилотник для эвакуации раненых (электроносилки). Они обладают рядом важных преимуществ: легкие, недорогие (и это дает потенциальную возможность выпускать их в большом количестве), имеют высокую проходимость благодаря тому, что оснащены гусеницами, а не колесами, рассчитаны для эксплуатации в неблагоприятных условиях (снег, лужи, грязь). Для их использования не нужно иметь специальных знаний и навыков. Дмитрий лично изготовил для фронта около полусотни таких роботизированных наземных комплексов.

Представители КПИ поехали к Дмитрию, чтобы подробно узнать об этой его разработке (кстати, запатентованной). Изобретатель согласился, чтобы мы наладили сборку таких электроносилок в КПИ, предоставил для этого техническую документацию и затем много консультировал нас по телефону.

Первые пять экземпляров мы сделали точно такими, какими их задумал Мамонов. В процессе работы и общения с военными, которые их используют, у нас появились идеи, как усовершенствовать изделие. Поэтому в дальнейшем мы собрали партию модифицированных электроносилок — с увеличенным радиусом действия, лучшими пультом управления, колесами и приводами, более мощным аккумулятором и т. д.

Здесь следует сказать, что мы создали две команды. Одна занимается построением и усовершенствованием электроносилок Мамонова, а вторая — собственной разработкой «Котигорошко», которая также предназначена для логистических задач на фронте.

Дмитрий Мамонов со своей разработкой. Фото с сайта https://suspilne.media

— Какие требования предъявляют к электроносилкам военные?

— Прежде всего, это грузоподъемность, радиус действия, запас хода на одном заряде аккумулятора, высокая проходимость (чтобы беспилотник был на гусеничном ходу).

«Компактные, помещаются в багажник легкового автомобиля»

— Какой максимально вес могут перевозить электроносилки, которые вы изготовили?

— Сами электроносилки весят 60 килограммов, а могут везти где-то 120 килограммов. Относительно других характеристик. Запас хода на одном заряде батареи 10−12 километров (т.е. может проехать 5−6 км в одну сторону и вернуться назад). Для таких относительно небольших габаритов наземного беспилотника это довольно хороший показатель.

— То есть электроносилки компактные?

— Да. Их можно сложить, так они будут занимать еще меньше места в машине. Их можно перевозить практически в любом автомобиле. Мы отправляли их военным по почте — специально организовывать транспорт нет необходимости.

Военный демонстрирует электроносилки. Они оснащены гусеницами, что увеличивает их проходимость

Здесь уместно сказать еще о таком: один из флагманов украинских наземных дронов, который называется «Термит», разработан Дмитрием Мамоновым. По его патенту сейчас одна из фирм серийно выпускает эти наземные роботизированные комплексы. Так вот, для перевозки довольно большого по габаритам «Термита» нужно что-то вроде фургона.

— Наверное, и возможности у «Термита» больше, чем у электроносилок?

— Да. Он способен за раз перевезти 300 килограммов груза (Дмитрий Мамонов сейчас успешно производит «Термиты». — Авт.).

— Какая скорость электроносилок?

— Первые электроносилки, которые мы изготовили, преодолевают четыре-пять километров в час. В модифицированную модель мы поставили более мощные моторы и более производительные платы. Это позволило увеличить скорость до семи-восьми километров в час. Можем сделать скорость еще больше, но тогда раненому будет не комфортно, потому что беспилотник не оснащен подвеской.

Иван Подпалько за работой в мастерской

— Какая стоимость этого наземного беспилотника?

— Это надо заново считать. Ведь самые дорогие компоненты приходят из Китая, а внутренние цены в КНР выросли. В последний раз, когда мы считали, себестоимость составляла примерно 100 тысяч гривен. Сейчас, наверное, больше.

— Из каких источников финансируете изготовление этих наземных роботизированных комплексов?

— Первые шесть экземпляров мы сделали за донаты выпускников КПИ (в частности, бывших участников кружка «Формула. Студент КПИ»). Кроме того, мы вошли в число победителей фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge Ukraine, что принесло нам определенную сумму, которую мы потратили на моторы и материалы для электроносилок.

А еще мы сами зарабатывали. Объясню как. Некоторые компании (на сколько мне известно, по лицензии Дмитрия Мамонова) также взялись наладить серийное производство электроносилок. Но часть из них попросила нас подключиться, потому что есть куча технических моментов, в которых не слишком просто разобраться. А у нас уже был успешный опыт. Таким образом зарабатывали для закупки комплектующих и материалов.

Важно также сказать, что каждый собранный экземпляр электроносилок мы испытаем: среди нас есть люди, которые весят более 100 килограммов, поэтому они укладываются на изделие и оно возит их по местности.

Заметим, что в одном из интервью автор электроносилок Дмитрий Мамонов рассказал:

— Я ставил перед собой задачу создать средство для эвакуации раненых с местности, которая постоянно простреливается противником. Поэтому одно из обязательных требований для этого изделия — эвакуация должна проводиться без непосредственного участия людей. То есть электроносилки должны быть оснащены дистанционным управлением. Я также сформулировал для них базовые технические критерии: 60, 120, 60. Первые 60 — это предельный вес электроносилок. А 120 — это их грузоподъемность. Второе 60 — время передвижения (в минутах) на одном заряде аккумулятора. Вместе с семьей за наши сбережения приступил к созданию электроносилок. В результате получился удачный функциональный роботизированный комплекс.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, над чем еще работают ученые и студенты из КПИ, чей спутник вывела на орбиту ракета Илона Маска.

Фото предоставлены Иваном Подпалько

