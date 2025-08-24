«Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров

Известный украинский стилист и блогер Галина Денисюк делится не только модными советами, но и собственным опытом жизни без фильтров.

В своем блоге она показывает стиль, вдохновение и будничные моменты и доказывает: искренность всегда важнее идеальности.

ВІДЕО ДНЯ

В интервью «ФАКТАМ» Галина рассказала о том, как блог меняет ее жизнь, что помогает преодолевать хейт, как совмещать работу и семью и какие модные акценты стоит попробовать уже этой осенью.

«Соцсети — это лучший инструмент, чтобы говорить напрямую с людьми»

- Мой блог — это о стиле, вдохновении и настоящей жизни без фильтров. Я делюсь модными образами, советами по стилю, своими проектами, но в то же время показываю и будничные моменты, — говорит Галина. — Для меня важно, чтобы подписчики видели не только красивые кадры, но и живого человека за ними. Я хочу, чтобы люди вдохновлялись, но не чувствовали давления быть идеальными. Часто показываю маленькие радости и моменты повседневности, потому что это тоже часть жизни. Мой блог — это своего рода ежедневная история, где каждый может найти что-то близкое для себя.

— Почему решили начать делиться своей жизнью и работой в соцсетях?

РЕКЛАМА

— Это стало естественным продолжением моей работы стилиста. Я хотела вдохновлять людей одеваться смелее, но при этом оставаться собой. И поняла, что соцсети — это лучший инструмент, чтобы говорить напрямую с людьми. Когда видишь, что твой совет помог кому-то почувствовать себя увереннее, это невероятное ощущение. Блог дал мне возможность совмещать творчество и общение. Это как маленькая сцена, на которой ты можешь показать себя искренне.

— Что для вас самое важное в общении с подписчиками?

РЕКЛАМА

— Искренность. Люди всегда чувствуют, когда ты с ними откровенен. Я не стараюсь быть идеальной — я стараюсь быть настоящей. И ценю, когда в ответ получаю искреннюю поддержку и доверие. Мне важно, чтобы подписчики знали: я рядом, даже если просто делюсь моментами своего дня.

— Что лично вам дает блог в жизни?

— Он расширяет круг возможностей: новые знакомства, проекты, вдохновение от людей, живущих в разных городах и странах. Блог научил меня смелее говорить о своих идеях и не откладывать мечты «на потом». Это своего рода пространство развития и экспериментов. Каждый день в блоге — это вызов себе и возможность открывать новые горизонты.

«Не бойтесь проявлять свой характер через одежду и мелкие акценты, экспериментировать с цветами и фактурами», - говорит Галина Денисюк

— Изменил ли блог ваше отношение к работе или жизни?

РЕКЛАМА

— Да. Я стала еще больше ценить время и свой ресурс. И научилась планировать так, чтобы работа, творчество и личная жизнь не съедали друг друга. Блог научил меня быть дисциплинированной и в то же время гибкой. Теперь я лучше чувствую свои приоритеты и энергию.

— Приходится ли вам сталкиваться с хейтом в соцсетях?

- Да, иногда. Это неизбежно, когда ты публичный человек. Я понимаю, что это часть игры и часть общественного пространства. Но я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Важно отделять конструктив от простой критики. Я отфильтровываю конструктивную критику от обычного хейта. Если есть смысл — прислушиваюсь. Если это просто попытка оскорбить — не трачу на это энергию. Мне важно сохранять внутреннее спокойствие и не позволять чужим словам определять мое настроение.

— Были ли моменты, когда хотелось бросить блог из-за хейтеров?

— Честно, нет. Потому что я понимаю: хейт говорит больше о тех, кто это пишет, чем обо мне. Каждая негативная реакция становится еще одним подтверждением, что твой контент вызывает эмоции. И даже это — знак того, что люди видят и чувствуют твою работу.

— Что бы вы посоветовали людям, которые боятся начинать блог из-за критики?

— Помнить, что всегда найдутся те, кто будет критиковать. Но есть и те, кого вы вдохновите. И именно ради них стоит начать. Блог — это не о популярности, а о собственном голосе и влиянии, которое ты можешь иметь.

«Собственный стиль — это способ говорить миру о себе без слов»

— Легко ли стилисту подбирать образы для себя?



— Сложнее, чем для клиентов. Потому что к себе всегда более требователен. Когда работаешь для других, видишь только профессиональный результат и пытаешься воплотить их пожелания и ожидания. А себе хочется не просто красивого, а что-то, что действительно отражает внутреннее состояние, настроение и характер. Часто приходится долго экспериментировать, перепробовать десятки вариантов, прежде чем почувствовать, что образ «живет» вместе с тобой. Для себя ты не можешь ограничиться только правилами моды — это должно быть что-то личное, что говорит о тебе без слов. Образ для себя — это как маленькая история о твоем дне, твоем внутреннем состоянии и твоих настроениях.



Образ для себя — это как маленькая история о твоем дне, твоем внутреннем состоянии и твоих настроениях.

— Чем руководствуетесь, когда создаете собственный образ?



— Настроением и контекстом события. Мой стиль — это всегда диалог между комфортом и характером. Я люблю экспериментировать с цветами, фактурами и аксессуарами, но никогда не жертвую собственным ощущением комфорта. Каждый образ — это маленькая история обо мне, моем настроении и внутреннем состоянии. Иногда он отражает мое настроение дня, иногда — определенный характерный аспект моей личности. Мода для меня — это возможность самовыражения, а не слепое следование тенденциям. Создавая образ, я всегда думаю о гармонии всех деталей, чтобы каждый элемент дополнял общую картину.



— Какие у вас главные правила в стиле?



- Не носить то, что «в моде», если оно тебе не идет. И всегда добавлять деталь, которая делает образ «твоим». Мода меняется, а твой характер и стиль остаются с тобой. Каждая мелочь — аксессуар, шарф, обувь или украшение — может превратить образ в нечто уникальное. Важно понимать, что стиль — это не только одежда, но и твое отношение, уверенность и внутренняя гармония. Благодаря собственным правилам стиля можно создать образ, который остается актуальным и спустя годы, потому что он всегда отражает твою личность, а не кратковременные тренды.

— Что, по вашему мнению, будет модно этой осенью?



— Теплые объемные пальто, глубокие оттенки шоколада, карамели и графита, обувь с акцентом на массивную подошву, а также элегантный минимализм в украшениях. Я всегда советую обращать внимание на детали, они делают образ завершенным. Мода — это еще и игра текстур и ощущений, сочетание тканей и аксессуаров, которые могут добавить настроения или подчеркнуть характер. Популярны сейчас объемные силуэты, и они позволяют играть с пропорциями, создавая интересные образы для разных случаев. Кроме того, важно выбирать те цвета и фактуры, которые отзываются в тебе лично и подчеркивают твою индивидуальность.



— Какой один главный совет по стилю вы бы дали женщинам?



— Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало. Стиль начинается с внутреннего ощущения красоты, уверенности и гармонии с собой. Не бойтесь проявлять свой характер через одежду и мелкие акценты, экспериментировать с цветами и фактурами. Даже маленькая деталь может превратить обычный образ в уникальный и узнаваемый. Стиль — это способ говорить миру о себе без слов, показывать настроение и внутреннюю энергию, и именно это делает его действительно личным.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с легендарным дизайнером Викторией Гресь о поисках стиля и зависимости от трендов. Она советует одеваться со вкусом, а не по требованиям глянцевых журналов.

192

Читайте нас в Facebook