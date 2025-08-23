Цены на топливо повели себя неожиданно: что произошло и чего ждать

На фоне исторического подорожания топлива в россии, на украинских АЗС цены на бензин, дизтопливо и автогаз снизились. Причем заметнее всего подешевел бензин — от 50 копеек до 1,5 гривен.

Об этом говорят данные портала «Минфин», с ценами за четверг, 21 августа. При этом самый дорогой А-95 «премиум» стоит почти 62 гривны за литр, а самый дешевый А-92 56,65 грн, причем последний и подешевел в среднем на 1 литре на 1,56 грн.

Подобное падение цен кажется несколько странным, особенно на фоне роста цен на нефть, которая на 22 августа стоит примерно на 0,5% больше чем днем ранее — от 63 до 67 долларов за баррель в зависимости от марки «черного золота».

Любопытно, что кроме бензина и дизеля подешевел и автогаз, правда гораздо скромнее, всего на 16 копеек, или 0,4%, до 34,28 грн за литр. Впрочем, цены на него остаются относительно стабильными все лето, с небольшой тенденцией к снижению — с 34,82 грн за литр в начале июня до нынешних 34,28 грн.

В то же время бензин и дизтопливо летом только дорожали, к примеру, А-95 2 июня стоил 54,5 грн за 1 литр, тогда как 21 августа это 58,6 грн, а 20 августа — 58,9 грн.

Тем временем в октябре украинцам прогнозируют серьезный скачок цен на бензин и дизтопливо примерно на 3−5 гривен за 1 литр, что может привести к росту расходов на 700 гривен в месяц.

