Умер известный советский эстрадный певец, поддержавший Украину в войне с россией (видео)

В Киеве 9 июля скончался известный композитор Игорь Поклад. А 22 августа стало известно о смерти еще одного музыканта украинского происхождения — в Минске из-за болезни рака легких умер певец Ярослав Евдокимов.

ВІДЕО ДНЯ

Печальную новость сообщила его жена — Ирина. Евдокимову было 78 лет. Исполнитель лечился почти полтора года и перенес операцию, но болезнь дала метастазы. Артист умер в одной из больниц Минска.

«Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!» — написала жена артистка.

Евдокимов знаком широкой публике как исполнитель песен «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст», «Майский вальс».

РЕКЛАМА

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в Украине, в городе Ровно. Воспитывался бабушкой и дедом. Его родители были репрессированы. С матерью он встретился только когда ему было 10 лет.

Петь начал с юных лет. Его дед пел в церковном хоре и привлекал к этому делу внука.

Становление Ярослава Евдокимова как артиста пришлось на период, когда он переехал жить в Беларусь. Он прошел прослушивание в Минской филармонии и стал ее солистом. Евдокимов не имел музыкального образования, его называли «феноменально одаренным артистом».

РЕКЛАМА

Позже он поступил в Минское музыкальное училище им. М. Глинки. Обучение Евдокимов совмещал с концертной практикой в Ансамбле песни и танца Белорусского военного округа.

Новый этап в творческой жизни певца начался, когда он переехал в Москву и стал солистом Мосэстрады.

Несмотря на популярность в рф, Евдокимов никогда не терял связь с Украиной. До семи лет он разговаривал исключительно на украинском языке. Во взрослом возрасте на концертах часто исполнял украинские песни.

В 2017 году в одном из интервью Евдокимов обвинил российские власти в развязывании войны на юго-востоке Украины. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году концерты артиста в российских городах были отменены.

РЕКЛАМА

Напомним, 3 июня скончался видный советский и молдавский композитор Евгений Дога.

933

Читайте нас в Facebook