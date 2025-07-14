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Умер режиссер фильма «Экипаж»
В Киеве 9 июля скончался известный композитор, Герой Украины Игорь Поклад. А сегодня стало известно о смерти кинорежиссера Александра Митты. Ему было 92 года.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на сына режиссера. Покойник имел онкологическое заболевание. По информации SHOT, причиной смерти стал рак почки. 1 июля Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился в коме. Умер в хосписе.
Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился в Москве в 1933 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Как актер снимался в кино.
Первым фильмом Митты стала картина «Друг мой, Колька». Он также известен как режиссер фильмов «Экипаж», «Горы, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр Арапа женил» и других.
Всего за 52 года работы Митта создал 20 фильмов. Он также известен не только как режиссер, но и сценарист. Он написал сценарии к «Точка, точка, запятая», «Горы, горы, моя звезда» и «Сказка путешествий».
В 1996 году Митта получил гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм «Звонят, откройте дверь». В 2002 году его сериал «Граница. Таежный роман» стал номинантом премии «Ника» за лучший сценарий к многосерийному телевизионному художественному фильму.
Напомним, 3 июня скончался видный советский и молдавский композитор Евгений Дога.260
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