Умер режиссер фильма «Экипаж»

В Киеве 9 июля скончался известный композитор, Герой Украины Игорь Поклад. А сегодня стало известно о смерти кинорежиссера Александра Митты. Ему было 92 года.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на сына режиссера. Покойник имел онкологическое заболевание. По информации SHOT, причиной смерти стал рак почки. 1 июля Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился в коме. Умер в хосписе.

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился в Москве в 1933 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Как актер снимался в кино.

Первым фильмом Митты стала картина «Друг мой, Колька». Он также известен как режиссер фильмов «Экипаж», «Горы, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр Арапа женил» и других.

РЕКЛАМА

Всего за 52 года работы Митта создал 20 фильмов. Он также известен не только как режиссер, но и сценарист. Он написал сценарии к «Точка, точка, запятая», «Горы, горы, моя звезда» и «Сказка путешествий».

В 1996 году Митта получил гран-при Венецианского кинофестиваля за фильм «Звонят, откройте дверь». В 2002 году его сериал «Граница. Таежный роман» стал номинантом премии «Ника» за лучший сценарий к многосерийному телевизионному художественному фильму.

Напомним, 3 июня скончался видный советский и молдавский композитор Евгений Дога.

РЕКЛАМА

260

Читайте нас в Facebook