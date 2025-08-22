Ошибки прошлого влияют на Украину: Андрей Пелюховский о путях развития страны

Накануне 34-й годовщины провозглашения независимости Украины лидер политической партии «Сила нации» Андрей Пелюховский вспомнил, какой была наша страна и что она смогла или не смогла достичь за эти годы.

«34 года назад, когда была провозглашена независимая Украина, многие искренне верили в то, что наша страна очень скоро станет одной из самых мощных и преуспевающих стран Европы», — напомнил политик.

Он также напомнил статистику, согласно которой на 1991 год в стране проживало 51,5 миллиона человек.

«Сейчас, по данным, которые имеют официальные институты, в Украине проживает около 26,6 миллиона человек. Это самая большая депопуляция населения, не имеющая аналогов в истории. Это — настоящий геноцид», — сказал Пелюховский.

Он также напомнил, что к началу 1994 года государственный долг Украины составил 4,8 млрд долларов США (в том числе внешний — 75%): «Сегодня речь идет о том, что долг Украины составляет 100% ВВП, а в следующем поднимется до 140%».

По словам Пелюховского, Украина унаследовала развитый промышленный комплекс и мощную армию.

«На момент выхода из состава СССР армия Украины насчитывала: 980 тысяч военнослужащих, 6 500 танков, 7 000 бронемашин, 1 500 самолетов, 3 500 кораблей. В состав Вооруженных Сил Украины входили 3 общевойсковые армии, 3 танковые армии, один армейский корпус, 4 воздушные армии, 1 ракетная армия, Черноморский флот, 2 узла систем предупреждения о ядерном нападении. У Украины был третий в мире ядерный потенциал: на ее территории базировались 176 межконтинентальных баллистических ракет, 2500 единиц тактического ядерного оружия», — перечислил он активы Украины в то время.

Однако, по словам политика, сейчас речь не идет о крупнейшем в Европе речном флоте и собственном машиностроении.

«У нас были судоверфи, строящие авианосцы. У нас были нефтеперерабатывающие заводы. У нас было огромное производство цемента. Где они?

Я не отношусь к тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Я искренне поддерживал и поддерживаю независимость Украины… И если мы обрели независимость, то независимое государство должно было качественно отличаться от УССР. Ну ладно: первые годы, становление, временные трудности. Но ведь прошло уже 34 года! Очевидно, что-то пошло не так и это нужно исправлять", — говорит политик.

По его мнению, за три с лишним десятилетия политики, представители бизнеса, «отцы государства» безбожно грабили страну.

«За годы независимости не было построено ни одного значимого объекта. В стране же формировался класс миллиардеров и мультимиллионеров. Понятно, что свои деньги они заработали, прибрав к рукам когда-то народную собственность и ограбив народ. Но это сегодня называется не грабежом, а «предпринимательской смекалкой» и «бизнес-удачей», — заявил Пелюховский.

По мнению Пелюховского, несмотря на внешние атрибуты государственности, экономика страны зависит от иностранных доноров.

«Сегодня мы отмечаем День Независимости. И так выходит, что независимость у нас есть, но нет суверенитета. У нас есть все внешние атрибуты государственности — флаг, герб, гимн, президент, парламент, структура власти. А можем ли мы распоряжаться своей экономикой? Собственными финансами? Можем ли мы провести хотя бы одно высокое назначение без консультаций с западными посольствами? А все эти НАБУ и САП — это не признак колониальной зависимости? Как могут быть наделены функциями силовых ведомств в государстве структуры, не контролируемые этим государством ?» — спрашивает политик.

По мнению Пелюховского, необходимо усилить уголовную ответственность (вплоть до возобновления смертной казни) за экономические преступления без срока давности: «Ответить за грабеж экономики, за мародерство должны все, кто присосался к телу Украины и набил свои карманы».

Он добавил, что к власти должны прийти настоящие профессионалы, а не просто случайные люди.

«Мы найдем силы и отказаться от западного диктата, и вернем себе утраченные территории — прежде всего дипломатическим путем… И мы возродим Украину. Я верю в будущее Украины! С Днем Независимости! С праздником, который заставляет смотреть в будущее, но также постоянно напоминает нам и об ошибках прошлого», — сказал политик.

Напомним, недавно политическая партия «Сила нации», которую возглавляет Пелюховский, представила проект по трудоустройству ветеранов украинско-российской войны, социальном обеспечении военнослужащих, которые сегодня мужественно защищают Родину, а также их вовлечении в мирное восстановление страны после завершения войны.

