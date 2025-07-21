20 июля состоялась очередная конференция Всеукраинской политической партии «Сила нации», посвященная обсуждению вопросов экономического развития Украины и формирования экономической программы партии. Партийцы представили видение того, каким образом в нынешних чрезвычайно сложных условиях обеспечить экономические показатели в разных отраслях, а вместе с тем не только наполнить бюджет, но и воплотить принцип справедливости для всех — бойцов, ветеранов, их семей, инвалидов, гражданских лиц, пенсионеров, юного поколения.

ВІДЕО ДНЯ

Открывая работу конференции, лидер партии Андрей Пелюховский сообщил: «На прошлой неделе произошло изменение правительства Украины. Его возглавила Юлия Свириденко — молодая, красивая, амбициозная. Но, к сожалению, за хорошей вывеской остается старая суть — фактически правительство не изменило философию своей работы. Правительство остается, как и при Денисе Шмыгале, исполнителем воли Офиса президента, людьми, задача которых легитимизировать решения, принятые на улице Банковой. Ни о каких конструктивных программах, реформах, о прорывных идеях речь не идет. Задача нового правительства — проводить в жизнь ту политику, которая спускается с Банковой, которой в это время передаются инструкции и директивы от наших „партнеров“. По сути, это снова правительство внешнего руководства Украины. Это правительство таких же компрадоров, которых мы наблюдаем за последние шесть лет».

По его словам, партия «Сила нации» в первый же день предложила новому премьер-министру сотрудничество, задекларировав помощь в работе над реформами.

«В нашей партии немало профессионалов, знающих, как работает государственная машина, как функционирует экономика. Мы работаем, не исходя из теоретических методик гарвардских профессоров и нобелевских лауреатов. Мы знаем жизнь внизу, знаем проблемы каждого украинца. И потому наш опыт действительно важен. За плечами у многих из нас — руководство многотысячными коллективами, целыми секторами экономики. Мы учили экономику на практике, привыкли показывать результат и привыкли брать на себя ответственность. В то время как украинскому обществу нужна консолидация, новое украинское правительство игнорирует протянутую руку. Обратите внимание, мы не просим должности и кабинеты. Мы не просим за нашу работу денег. Для нас важно, чтобы наши экономические разработки и пункты нашей программы уже воплощались в жизнь. От этого выиграют все — и украинское общество, и украинский народ, и каждый рядовой украинец», — заявил политик.

РЕКЛАМА

Пелюховский пообещал, что будет избегать резкой критики правительства Свириденко в течение первых ста дней.

«Это практика, принятая на Западе: новое правительство имеет сто дней иммунитета, чтобы показать свои возможности. Но через сто дней мы подготовим детальный анализ того, что сделано и не сделано правительством», — пояснил политик.

По его словам, социально-экономическая политика — это, в первую очередь, о социальной справедливости, повышении социальных стандартов и обеспечении социальных гарантий, как предпосылки формирования достойного уровня благосостояния.

РЕКЛАМА

«Действующее Министерство социальной политики, семьи и единства Украины не отвечает сегодняшним вызовам, потому что его деятельность не опирается на состоятельную экономику, а потому оно обречено бороться с последствиями, а не с причинами проблем. Украине нужна новая социально-экономическая политика, которая базировалась бы на социальной модели экономики», — считает политик.

PS Лидер партии Андрей Пелюховский анонсировал, что в ближайшие недели партия «Сила нации» представит свой альтернативный кабинет министров — команду специалистов, способных реализовать комплексную программу экономического и социального восстановления страны.

По словам Пелюховского, речь идет не просто о символическом шаге, а о демонстрации реального кадрового потенциала и готовности взять ответственность за будущее Украины. В состав этого кабинета войдут опытные управленцы, экономисты, социальные аналитики и представители гражданского сектора, разделяющие ценности социальной справедливости, развития кооперации, укрепления национальной промышленности и восстановления доверия к государственным институтам.

Этот шаг, по замыслу инициаторов, должен стать не только вызовом действующему правительству, но и придать украинцам четкое понимание: есть альтернатива.

РЕКЛАМА

«Есть те, кто готов действовать, а не имитировать реформирование. И есть команда, у которой есть реальный план спасения страны», — добавили в партии.

Напомним, что ранее в партии инициировали разработку и всенародное обсуждение программы послевоенного восстановления Украины.

Фото из открытых источников

26

Читайте нас в Facebook