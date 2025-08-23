Беспрецедентная атака: в Краматорске за час раздались десятки взрывов

Российские оккупанты продолжают атаки на украинские города и села. В ночь на 23 августа противник атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Командовании ВС ВСУ.

Так, вечером 22 августа враг прицельно обстрелял город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

«В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск произошел вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску «, — говорится в сообщении.

По информации начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко, российские войска, вероятно, обстреляли Краматорск управляемыми авиабомбами. Был слышен 31 взрыв.

В городе Конотоп Сумской области также прогремели взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщил, что взрывы были очень сильными. Боевая часть не менее 90 кг. Он предупредил, что существует вероятность атаки ночью.



Ночью на Днепропетровщине силы ПВО сбили 3 вражеских беспилотника. Из-за попадания БпЛА по Покровской общине Синельниковского района возник пожар. В результате атаки БпЛА был пожар и в Павлограде. Огонь спасатели потушили, сообщил глава области Сергей Лысак.

По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 448 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 37 сообщений о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, сообщили в областной военной администрации.

Напомним, ночью 19 августа россияне нанесли массированный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Для атаки, продолжавшейся почти всю ночь, оккупанты применили ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В городе пожары тушили почти двое суток.

