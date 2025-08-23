41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Книга рецептов

Тесто мягкое, сыр тянется: хачапури за 15 мин — проще не бывает

10:04 23 августа 2025
Хачапури пекутся на сухой сковороде, фото скриншот видео

Хачапури — традиционное блюдо грузинской кухни. Начинка для хачапури может быть разнообразной, это творог, яйцо, мясо. Но чаще готовят хачапури с сыром.

Блогерша Наталья Жук предложила рецепт ленивых хачапури, которые можно приготовить за 15 минут.

«Это самые вкусные хачапури на сковороде всего за несколько минут» , — уверена кулинарка.

Ингредиенты:
300 мл. кефира
1 яйцо
1 ч. л. соли
1 ч. л. сахара
10 г разрыхлителя
3 ст.л. растительного масла
450 г муки

Для начинки:
350 г сыра (сулугуни)
2−3 ст. л. кисломолочного сыра
1 яйцо
Соль по вкусу

Приготовление:

В миску налить 300 мл кефира, к нему добавить 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла.

Всё хорошо перемешать и всыпать 450 г муки. Замешать тесто и оставить его на время немного отдохнуть.

Натереть сыр сулугуни. Добавить немного творога. Добавить яйцо и посолить по вкусу.

Все тщательно перемешать и разделить на 4 части, сформовать шарики.

Раскатать тесто, в середину выложить сыр. Защепить и снова раскатать.

Выпекать на разогретой сковороде на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3−4 минуты с каждой стороны.

Готовые хачапури хорошо смазать сливочным маслом.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие хачапури с мясом и сыром по рецепту известного кулинара Татьяны Литвиновой.

