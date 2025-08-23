Молодая украинская певица SOWA убеждена, что независимость — это не только государственность или дата в календаре, но прежде всего свобода быть собой. Для артистки важно говорить по-украински, чувствовать единство и испытывать уважение к истории и Героям. Она признается, что подлинное чувство независимости приходит благодаря людям — украинцам, ежедневно борющимся за свое право жить свободно. В разговоре с «ФАКТАМИ» певица поделилась своим видением свободы, рассказала о собственных традициях празднования Дня Независимости, а также призвала каждого осознать личную ответственность за будущее Украины.

— Что для вас означает слово независимость сегодня?

— Для меня независимость, прежде всего, это когда жизнь нации не зависит от непредсказуемых действий сумасшедшего соседа.

Независимость — это свобода от российской пропаганды и возможность открыто разговаривать на украинском языке в Украине. Мы народ, знающий цену независимости, и мы не позволим никому ее забрать. К сожалению, Украине не повезло с соседом, столетиями пытающимся отобрать нашу свободу. Но ему это никогда не удастся, ведь свобода — это не что-то физическое, это то, с чем мы, украинцы, рождаемся.

— Помните момент, когда впервые по-настоящему почувствовали, что Украина — независимое государство?

- Несмотря на то, что у нас до сих пор хотят отобрать города недружественные соседи, моментами настоящее чувство независимости дают сами украинцы. Их действия, поступки и стремление бороться за свободу вдохновляют. Несмотря на коварство врага, мы продолжаем свой путь, показываем силу и говорим на родном языке.

Только этим летом, во время выхода на митинг в центре Львова относительно закона против НАБУ и САП, я почувствовала истинность фразы: «Народ — единственный источник власти». Именно эта фраза стала моим лозунгом на плакате. Сколько сознательных людей было в разных городах страны, все сплоченные и решительные. В наших руках — определять собственное будущее, и мы должны использовать свою силу ответственно. Я горжусь, видя, как наше поколение становится смелым и уже знает, что свобода у него в сердце. Украинцы — это люди, осознающие силу своего голоса. Я горжусь, что они не боятся громко заявлять о своих правах на благо страны. Большинство объединено одной целью, а враг хочет видеть раскол, но ему это не удастся. Чтобы не дать этому произойти, мы должны оставаться бдительными и сплоченными.

— Что важнее всего делать каждому из нас, чтобы сохранить украинскую независимость?

— Людям, которые еще не осознали важность украинского языка, следует понять его роль для страны и научиться уважать его. Лелеять единство между собой, уважение к ближнему и нашим Героям. В мире и так много жестокости, поэтому важно лелеять в себе добро. Быть независимым — значит иметь собственную голову, правильную информацию и не поддаваться пропаганде, часто раскалывающей общество.

Каждый должен уяснить для себя: что для меня независимость? И почему я должен за нее бороться? Это пробуждает сознательное желание, которое становится частью несокрушимого будущего.

Важно изучать реальную историю — как Украина всегда была под гнетом и подвергалась умышленному подавлению собственной идентичности со стороны российской власти. Чтобы не повторять историю, ее мало знать, ее нужно понять и действовать иначе.

— Насколько, на ваш взгляд, языковой вопрос является ключевым в процессе создания и сохранения независимого государства?

— Язык — это щит идентичности народа. Очень важно, чтобы больше людей это осознали. Мы отстаиваем независимость страны на языке, на котором говорим. Язык — это не просто средство общения, а форма исторической памяти и национальной идентичности. Общий язык формирует чувство единства, а его развитие и защита — чрезвычайно важны.

— Как обычно празднуете День Независимости? Есть какие-то традиции или особые воспоминания?

— Прежде всего я всегда поздравляю своих подписчиков в соцсетях с этим праздником. Часто мое празднование проходит на сцене — я выступаю для зрителей и вместе с ними разделяю наш общий праздник. В этот день особенно чувствуешь, что суверенность — это достоинство, право быть собой и жить на своей земле в соответствии с собственными ценностями. Да, нам не повезло с соседом, но невероятно повезло быть теми, кем мы являемся: сильными, достойными, с сердцем, исполненным смелости. Сегодня мы празднуем не только независимость, но и несокрушимость.

