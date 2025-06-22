«Боец, который потерял ногу и уже на протезе пришел к деткам в садик, стал героем моего клипа», — певица-кардиолог Кристина Винницкая

Кристина Винницкая, кардиолог по специальности, прошла через личные потери, внутренние надломы и в то же время нашла силы петь. В ее песнях — боль, память, любовь, женская мудрость и сила. Ее творческий путь начался со стихов отца, а сейчас — это уже серьезный проект, сочетающий музыку, визуальное искусство и глубокую эмоцию. Российская агрессия изменила жизнь каждого украинца и оказала огромное влияние на творчество музыкантов . Кристина тоже признается: ни одна из ее песен не появилась без того, что пришлось пережить за последние годы. Она поделилась с «ФАКТАМИ» историей создания клипа «Синя стрічка» — от поисков финансирования до съемок с реальными героями войны, и рассказала, почему новая песня «Ветер» станет переломной в ее творчестве.

«Люди начали останавливаться, слушать, аплодировать»

— Как вы решили стать врачом?

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— Эта мысль появилась в седьмом классе, — рассказывает Кристина Винницкая. — Частично на этот выбор повлияла старшая сестра (не родная, потому что родных сестер или братьев у меня, к сожалению, нет), которая выбрала профессию стоматолога. С тех пор я начала внимательно присматриваться к профессии врача. После школы, которую закончила с золотой медалью, поступила на факультет «лечебное дело» и была уверена, что хочу стать акушером-гинекологом. Но судьба внесла свои коррективы.

Поскольку я училась на бюджете, самостоятельно выбрать узкую специальность не могла — тогда в стране была острая потребность в семейных врачах и терапевтах. После университета поступила в интернатуру по специальности «внутренние болезни». Во время учебы обращала особое внимание на пациентов с заболеваниями сердца — буквально бегала с кардиографом от одной кровати к другой. Я поступила в магистратуру на кафедре семейной медицины, с отличием защитила магистерскую работу на кардиологическую тематику — тогда я четко поняла: хочу быть кардиологом.

Впоследствии прошла специализацию, защитила кандидатскую и начала работать с пациентами с сердечными заболеваниями. Профессионально стажировалась за рубежом в ведущих клиниках, в частности в Силезии (Польша). Работала в инфарктном отделении больницы Святого Пантелеймона во Львове, а также веду частный консультативный прием в медицинских учреждениях.

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— Врачебная профессия очень серьезная и ответственная. Как в вашей жизни появилась музыка?

— Музыка появилась еще в детстве. Наша соседка была учительницей музыки, и родители договорились, чтобы я училась у нее игре на фортепиано. Потом, в школе, я параллельно училась в музыкальной — сольфеджио, фортепиано. Есть смешная история: мы жили на седьмом этаже, и папа категорически отказался купить мне пианино. Говорил: «Купим что угодно, но не то, что трудно тянуть наверх». В результате он расчертил на доске клавиши — и я играла «в немом режиме».

Музыкальную школу я так и не окончила, но любовь к пению осталась. На сцену как певица я вышла совсем недавно — менее года назад. Это был благотворительный школьный фестиваль, амбассадорами которого были фотограф Владимир Шурубура и его жена Мария. Они пригласили меня выступить, потому что средства шли на нужды ВСУ. Я согласилась. Как только запела, люди начали останавливаться, слушать, аплодировать, а после выступления — просили автограф. Я была просто счастлива. Это новое, но очень теплое ощущение.

Впервые Кристина спела со сцены менее года назад

«Стихи, написанные между 2014 и 2022 годами, стали первыми песнями, которые я спела»

— Знаю, что ваш отец пишет стихи, которые ложатся в основу ваших песен. Как это происходит?

— Папа не был писателем до выхода на пенсию, но талант имел с юности. Помню, как он написал для меня колыбельную более 40 лет назад. Я ее очень любила, и уже потом пела ее своей дочери. Со временем папа начал писать детские стихи, загадки, азбуки. Он очень помогал мне с детьми — каждый день приходил в 8 утра и оставался, пока я писала диссертацию. Именно тогда появились новые колыбельные, стихи о школе, временах года, географии, истории. Потом — поэма о казачестве «Остання люлька», которая довела меня до слез.

Стихи, написанные между 2014 и 2022 годами, и стали первыми песнями, которые я спела. Я никогда не планировала быть певицей. В 2023 году папа издал книгу «Незворотними шляхами», а я в то время была за границей с четырьмя детьми. Хотела как-то отблагодарить его. Планировала, что споем с сыном Матвеем, у него хороший голос. Но он категорически отказался. И тогда я решила петь сама.

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— У вас все дети приобщаются к клипам. Это специально?

— Да. В «Лелеках» снималась старшая дочь София, которая рисовала аистов в стиле дудлинг. Все ее аисты из видеоклипа стали украшением частных коллекций наших друзей из зарубежа.

— Как родилась песня «Синя стрічка»?

— Идея записи у меня возникла сразу после завершения «Лелек». Буквально на следующее утро я проснулась, взяла диктофон в руки и начала петь. Написала Богдану Нестору, когда бы можно было прийти в студию и попробовать усовершенствовать мелодию, подобрать аранжировку. Ведь именно Богдан является автором музыки моих песен! К тому времени я уже четко представляла, что должно быть в клипе. Одним из таких моментов является танец художественной гимнастки с синей лентой. Очень хотела, чтобы это была моя средняя дочь Ева, которая занималась художественной гимнастикой с трех лет. Но она отказалась… Я побежала в спортивный клуб «Грация» и мне посоветовали Пташник Анастасию. Она — мастер спорта, призер Всемирной универсиады, сильная и очень скромная девушка. Я уже думаю над тем, что обязательно в начале нового учебного года отдам к Анастасии свою самую младшую дочь Катюшу.

В этом клипе решили еще и снять настоящую пару, которая пережила войну. Я возвращалась с работы и случайно увидела видео военного Валентина Осовского — героя, который потерял ногу, но уже на протезе пришел к деткам в садик. Он согласился. Партнершей стала Анастасия — она не только гимнастка, но и сыграла девушку, которая провожает любимого на войну.

«Ни одна моя песня не могла бы родиться, если бы не боль и перемены, которые я пережила», - признается певица

— Вы вспоминали, что финансово все было сложно. Как удалось реализовать этот проект?

— В марте я возобновила работу как кардиолог в частной клинике. И именно тогда мне позвонила Леся Осадчук — пациентка, потерявшая сына и мужа. Мы просто плакали вместе. Она захотела приобщиться к финансированию. То же самое — мой другой пациент Степан Хаврак, который сказал, что считает меня почти семейным врачом. Эти люди — часть моего пути и этой песни. Уже начала работу над новой песней «Ветер», опять на стихотворение моего отца, написанное совсем недавно — несколько недель назад. Этот текст посвящен мне, и я верю, что именно эта песня станет новым этапом в моем творчестве.

— Что для вас самое важное в песнях, которые вы создаете?

— Это всегда правда. Ни «Лелеки», ни «Синя стрічка» не могли бы родиться, если бы не боль и перемены, которые я пережила. Но я верю: именно в этом — сила украинской женщины. Пережить. Выстоять. И запеть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что певец Юлик встретился с украинскими беженцами в Лондоне.

Фото предоставлены Кристиной Винницкой

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