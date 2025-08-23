Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Согласно украинскому пенсионному законодательству, выйти на пенсию по возрасту могут люди, имеющие не менее 15 лет страхового стажа — в 65, 63 и 60 лет в зависимости от того, как долго они работали и платили налоги.

ВІДЕО ДНЯ

Есть категория граждан, в стаховый стаж которых включается и время обучения на дневной форме в вузах. В ПФУ отмечают, что это правило работает только для украинцев, которые учились до 1 января 2004 года, когда действовал Закон Украины «О пенсионном обеспечении». А уже после этой даты вступил в силу новый Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» — в нем указанной статьи нет, но этим документом вводится такое понятие, как страховой стаж. То есть период, когда человек работал, платил налоги и это фиксировалось в соответствующем реестре.

Независимый эксперт по пенсионным вопросам издания «На пенсии» Сергей Коробкин объясняет, что в стаж до 2004 года засчитываются периоды обучения на дневной форме в высших учебных заведениях, техникумах, профучилищах, учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре.

«Учеба до 2004 года подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения. При отсутствии в документах таких сведений, для подтверждения периода обучения принимаются справки о продолжительности обучения в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных этапов», — отметил он.

РЕКЛАМА

Размер будущей пенсии зависит как от страхового стажа, так и от зарплаты, с которой уплачивался единый социальный взнос. После начала широкомасштабной российской агрессии многие украинцы потеряли работу или стали получать меньшую зарплату. Учитывая это, был принят закон, позволяющий при расчете пенсии не учитывать периоды с низким доходом во время войны.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

262

Читайте нас в Facebook