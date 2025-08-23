Популярные напитки, которые не стоит давать детям: вредят мозгу, сердцу и костям

Василий Лукьянов, который в Instagram представляется как «самый добрый нутрициолог», и который ранее делился рецептом чизкейка без сахара, сливок и выпекания, рассказал, какие напитки не стоит давать детям.

ВІДЕО ДНЯ

«Что нельзя пить детям — и почему. Это не „преувеличение бабушки“, а выводы из реальных исследований», — пишет он на своей странице в соцсети.

Во-первых, это Кока-кола, которую не следует давать детям до 12 лет. Она содержит кофеин и фосфорную кислоту, вымывающие из организма кальций.

Во-вторых, это соки из пакета и лимонады, которые не следует давать детям до 11 лет. Эти напитки содержат минимум витаминов и максимум сахара. Они повышают риск ожирения и аллергий

РЕКЛАМА

В-третьих, это кофе и чай — не желательно употреблять до 16 лет. Ведь кофеин влияет на нервную систему, давление, сон.

В-четвертых, это энергетики, которые должны находиться под запретом до 18 лет — из-за высокого риска сердечных и психоневрологических нарушений.

О том, какие полезные свойства имеет чай и как он может повлиять на похудение, читайте на нашем сайте.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

28

Читайте нас в Facebook