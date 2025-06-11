- 11.06 22:26 Необычные маршруты и одиночные путешествия: главные туристические тренды года
- 11.06 21:59 Секрет невероятных сырников от гастроблогерши Марины Гармаш: будете точно в восторге
- 11.06 21:29 «Я была бы роботом, если бы сказала, что не ощущаю моментов гнева»: как Дженнифер Энистон пережила тяжелый развод с Питтом
- 11.06 21:00 Как нарезать лук без слез: поможет научный подход
- 11.06 20:35 Добровольцем ушел защищать Украину: боец с Кировоградщины не пережил тяжелых ранений, полученных в Донецкой области
- 11.06 20:08 Свежесть и польза: легкий салат к ужину за 5 минут
- 11.06 19:58 Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере
- 11.06 19:44 Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты
- 11.06 19:19 «Была сплошная рубка. С поля боя вышли не все»: полтавские журналисты ждут пропавшего без вести коллегу Владимира Паршевлюка
- 11.06 19:02 В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые
- 11.06 18:56 Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
- 11.06 18:51 Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
Чизкейк от «самого доброго нутрициолога»: идеальный десерт без чувства вины
Недавно известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, а фудблогер Василий Лукьянов, представляющийся в Instagram, как самый добрый нутрициолог, рассказал, как приготовить чизкейк из пяти ингредиентов.
«Без сахара, без сливок, без выпекания — но Вкус невероятный! 150 г белка и клетчатки — идеальный десерт без чувства вины!» — написал он.
Ингредиенты:
- 300 г печенья
- 100−150 г масла
- 450 г легкого сыра
- 350 г греческого йогурта
- 100 г эритрита (или сахара по желанию)
- можно и сахар, если калории не беспокоят
Ягодный джем:
- любые ягоды
- ложка кукурузного крахмала
- Сах-зам по вкусу и на медленном огне проварить
Способ приготовления:
Сначала нужно измельчить печенье в блендере. Затем смешать его с маслом. Далее выложить основание в форму (с бортами) и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник. Смешать творог, йогурт и эрритрит до однородности. Вылить на основание. Если очень жидкий крем — добавить желатин и перемешать. Охладить на протяжении нескольких часов. Готово!
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить мандариновый чизкейк.144
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
Водолеям нужно обратить внимание на детали, а Девам пересмотреть устаревшие договоренности: гороскоп на 11 июня