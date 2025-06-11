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Книга рецептов

Чизкейк от «самого доброго нутрициолога»: идеальный десерт без чувства вины

13:59 11 июня 2025
Рецепт чизкейка без сахара, сливок и выпекания

Недавно известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, а фудблогер Василий Лукьянов, представляющийся в Instagram, как самый добрый нутрициолог, рассказал, как приготовить чизкейк из пяти ингредиентов.

«Без сахара, без сливок, без выпекания — но Вкус невероятный! 150 г белка и клетчатки — идеальный десерт без чувства вины!» — написал он.

Ингредиенты:
- 300 г печенья
- 100−150 г масла
- 450 г легкого сыра
- 350 г греческого йогурта
- 100 г эритрита (или сахара по желанию)
- можно и сахар, если калории не беспокоят

Ягодный джем:
- любые ягоды
- ложка кукурузного крахмала
- Сах-зам по вкусу и на медленном огне проварить

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Способ приготовления:

Сначала нужно измельчить печенье в блендере. Затем смешать его с маслом. Далее выложить основание в форму (с бортами) и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник. Смешать творог, йогурт и эрритрит до однородности. Вылить на основание. Если очень жидкий крем — добавить желатин и перемешать. Охладить на протяжении нескольких часов. Готово!

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить мандариновый чизкейк.

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