Чизкейк от «самого доброго нутрициолога»: идеальный десерт без чувства вины

Недавно известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, а фудблогер Василий Лукьянов, представляющийся в Instagram, как самый добрый нутрициолог, рассказал, как приготовить чизкейк из пяти ингредиентов.

ВІДЕО ДНЯ

«Без сахара, без сливок, без выпекания — но Вкус невероятный! 150 г белка и клетчатки — идеальный десерт без чувства вины!» — написал он.

Ингредиенты:

- 300 г печенья

- 100−150 г масла

- 450 г легкого сыра

- 350 г греческого йогурта

- 100 г эритрита (или сахара по желанию)

- можно и сахар, если калории не беспокоят

Ягодный джем:

- любые ягоды

- ложка кукурузного крахмала

- Сах-зам по вкусу и на медленном огне проварить

РЕКЛАМА

Способ приготовления:

Сначала нужно измельчить печенье в блендере. Затем смешать его с маслом. Далее выложить основание в форму (с бортами) и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник. Смешать творог, йогурт и эрритрит до однородности. Вылить на основание. Если очень жидкий крем — добавить желатин и перемешать. Охладить на протяжении нескольких часов. Готово!