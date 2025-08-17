- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения
Попытки сбросить вес, потея в спортзале, вряд ли приведут к желаемому результату без контроля за едой и напитками, употребляемыми человеком. Диетологи отмечают необходимость потребления клетчатки, а также белков, жиров и углеводов в необходимом, но не чрезмерном объеме. Один из источников лишних колорий — сладкие напитки. Впрочем, есть и те, которые помогают сжигать жир. В частности, кофе, но без сахара и молока. Так, кофеин несколько подавляет аппетит. А «жиросжигаемости» напитку добавляют, в частности, топленое масло (гхи) или кайенский перц. Также в борьбе с лишними килограммами в целом и висцеральным жиром в частности могут помочь несколько видов чаев. Естественно, они должны работать в комплексе с физическими нагрузками и умеренным питанием.
Так, издание eatthis.com, ссылаясь на размещенное в Международном журнале экологических исследований и общественного здоровья исследование, первым среди таких чаев упоминает зеленый. Эксперты выяснили, что люди, которые пили от четырех чашек зеленого чая в сутки, имели на 44% более низкий риск развития абдоминального ожирения, чем участники, не пившие зеленый чай. Исследования свидетельствуют, что большинство его свойств похудения обусловлены богатыми полифенолами и подгруппой этих полифенолов, известной как катехины.
Во-вторых, это оолонг или улун, содержащий полифенолы, связанные с ускоренным метаболизмом и уменьшением жира на животе. Одно из исследований выявило, что улун увеличивает расщепление жира примерно на 20% и продолжает делать это, пока человек спит.
В-третьих, это черный чай. Так, одно из исследований показало, что участники эксперимента, которые пили по три чашки черного чая ежедневно в течение трех месяцев, показали большую потерю веса и сантиметров на талии, чем те, кто этот напиток не пил.
Издание отдельно упоминает о ферментированном китайском черном чае пуэре. В нескольких исследованиях он показал понижение веса или жира.
В-четвертых, это белый чай, обладающий подобными свойствами.
