Украина

Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам

18:54 23 августа 2025
ГУР МО ликвидировало троих военных преступников. Фото ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, где ранее сообщали об уничтожении во временно оккупированном Мелитополе склада с БК и десятков захватчиков, рассказали подробности о произошедшем накануне на ВОТ Луганской области.

Так, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городского громады Алчевского района Луганской области раздался взрыв. «Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом. В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области «, — отметили в ГУР МО.

В месте, где раздался взрыв, базировались оккупанты, прикрывавшие от атак ВСУ с воздуха обустроенную неподалеку военно-ремонтную базу.

В Главном управлении разведки подтвердили уничтожение двух вражеских пикапов с пулеметами, УАЗа («Буханка»), загруженного БК, а также троих захватчиков. Еще двое были тяжело ранены.

Эксклюзивный материал о том, что творилось после прихода оккупантов на Киевщину «Мальчик нам говорит: „Отец вернется с войны и купит мне велосипед“, а тело отца лежит где-то рядом в пакете», — журналист Евгений Спирин", читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот

