41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

55-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась секретами идеальной фигуры

18:01 24 августа 2025
Наоми Кембелл

После инцидента в лондонском магазине пластинок и ряде подобных случаев супермодель Наоми Кэмпбелл решила отдохнуть в Бразилии.

Но даже в Южной Америке знаменитость находит время для посещения спортзала. Ведь именно в этом, считает она, секрет ее стройной фигуры, пишут СМИ.

«Регулярность тренировок — один из секретов моего внешнего вида», — поделилась она советом с читателями своего блога.

Еще одна рекомендация от Наоми — использование эффективных современных технологий. В частности, звезда опубликовала фото в костюме для электромиостимуляции (ЭМС) на сеанс пилатес. Система ЭМС — это тренировка путем подачи низкочастотных электрических импульсов в основные мышцы, заставляя их сокращаться более интенсивно.

РЕКЛАМА

Третий совет от Наоми — тренировка всех основных групп мышц.

Особенно важны упражнения для ягодиц и ног.

РЕКЛАМА

И, наконец, четвертый совет супермодели — тренировка вопреки усталости — это полное выполнение задачи, которую поставил тренер.

Как это происходит на практике, Наоми показала на коротком видео.

РЕКЛАМА

«Делайте так, и сможете стать такой же стройной, как я», — резюмирует Наоми Кэмпбелл.

Напомним, ранее поклонники Шакиры «расшифровали» секреты привлекательности колумбийки.

Источник фото: инстаграмм Наоми Кэмпбелл

316

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Следующий материал
Новости партнеров