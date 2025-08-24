- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
55-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась секретами идеальной фигуры
После инцидента в лондонском магазине пластинок и ряде подобных случаев супермодель Наоми Кэмпбелл решила отдохнуть в Бразилии.
Но даже в Южной Америке знаменитость находит время для посещения спортзала. Ведь именно в этом, считает она, секрет ее стройной фигуры, пишут СМИ.
«Регулярность тренировок — один из секретов моего внешнего вида», — поделилась она советом с читателями своего блога.
Еще одна рекомендация от Наоми — использование эффективных современных технологий. В частности, звезда опубликовала фото в костюме для электромиостимуляции (ЭМС) на сеанс пилатес. Система ЭМС — это тренировка путем подачи низкочастотных электрических импульсов в основные мышцы, заставляя их сокращаться более интенсивно.
Третий совет от Наоми — тренировка всех основных групп мышц.
Особенно важны упражнения для ягодиц и ног.
И, наконец, четвертый совет супермодели — тренировка вопреки усталости — это полное выполнение задачи, которую поставил тренер.
Как это происходит на практике, Наоми показала на коротком видео.
«Делайте так, и сможете стать такой же стройной, как я», — резюмирует Наоми Кэмпбелл.
Источник фото: инстаграмм Наоми Кэмпбелл316
