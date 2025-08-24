- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
ВСУ отбили у россиян Зеленый Гай на Донетчине
Недавно Геншраб ВСУ официально подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины освободили от врага шесть населенных пунктов в Донецкой области, а сейчас стало известно о взятии под контроль еще одного.
«Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с 214-м отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, что в Донецкой области», — сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» и добавили, что накануне враг пытался восстановить контроль над Зеленым Гаем, однако украинские воины отразили атаки противника.
Между тем в Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений.
Наиболее активные бои велись на Покровском направлении, где наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Вадимировское, Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филия. А также на Новопавловском направлении, где противник совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Запорожского.
Потери российских захватчиков составили 910 человек. В частности, были уничтожены три боевых бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 121 беспилотный летательный аппарат и 81 единица автомобильной техники оккупантов.
Ранее в Генштабе подтверждали, что воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины, зачистив от россиян населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области.
