В Армении российский истребитель врезался в столб (фото, видео)

Российская авиация терпит потери не только на поле боя или во время украинских операций на территории страны-агрессора — нередки инциденты и без постороннего вмешательства. Так, в ночь на 24 августа российский МИГ попал в необычное ДТП в столице Армении Ереване.

Как пишет shamshyan.com, около двух часов ночи находившийся на земле российский истребитель врезался в железную колонну, а затем в поручни на проспекте Аршакунянца. Вероятно, это произошло во время транспортировки самолета.

Издание публикует фото, снятые на месте происшествия.

Фото с сайта shamshyan.com

Фото с сайта shamshyan.com

Находившийся на месте ДТП фотожурналист Гагик Шамшян сообщал, что армянские правоохранители перекрывали движение транспорта в направлении аэропорта Эребуни.

Также в сеть выложили видео, снятое на месте происшествия.

Напомним, что весной этого года российская авиация понесла небоевую, но серьезную потерю — в Ставропольском крае разбился средний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Фото с сайта shamshyan.com

