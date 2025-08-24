- 15:39 Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа
В Армении российский истребитель врезался в столб (фото, видео)
Российская авиация терпит потери не только на поле боя или во время украинских операций на территории страны-агрессора — нередки инциденты и без постороннего вмешательства. Так, в ночь на 24 августа российский МИГ попал в необычное ДТП в столице Армении Ереване.
Как пишет shamshyan.com, около двух часов ночи находившийся на земле российский истребитель врезался в железную колонну, а затем в поручни на проспекте Аршакунянца. Вероятно, это произошло во время транспортировки самолета.
Издание публикует фото, снятые на месте происшествия.
Находившийся на месте ДТП фотожурналист Гагик Шамшян сообщал, что армянские правоохранители перекрывали движение транспорта в направлении аэропорта Эребуни.
Также в сеть выложили видео, снятое на месте происшествия.
Напомним, что весной этого года российская авиация понесла небоевую, но серьезную потерю — в Ставропольском крае разбился средний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Фото с сайта shamshyan.com254
