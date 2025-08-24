41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине

18:33 24 августа 2025
Фридрих Мерц

Федеральный канцлер Фридрих Мерц, который после встречи с Трампом достаточно оптимистично был настроен относительно прекращения войны в Украине, видит серьезные вызовы для дипломатических усилий. Политик заявил на конференции партии ХДС Нижней Саксонии в Оснабрюке, что Германия и ЕС никогда не прилагали «больших дипломатических усилий, чем за последние три недели», в войне в Украине, пишет издание N-tv.de.

«Пожалуйста, никто не должен сегодня говорить, что мы обсуждаем только поставки оружия», — заявил он.

Однако Мерц также предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения.

«В свете заявлений президента россии путина все должны осознать, насколько сложной будет эта задача в течение недель или даже месяцев. Мы сделали первые шаги, — сказал канцлер. — Но позвольте мне выразить это аналогией: мы находимся на десятикилометровой дистанции и, возможно, преодолели первые 200 метров».

РЕКЛАМА

Напомним, в Берлине обсуждают также военное участие в гарантиях безопасности Киеву.

РЕКЛАМА
189

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Хачапури пекутся на сухой сковороде, фото скриншот видео

Тесто мягкое, сыр тянется: хачапури за 15 мин — проще не бывает

Следующий материал
Новости партнеров