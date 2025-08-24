- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
Федеральный канцлер Фридрих Мерц, который после встречи с Трампом достаточно оптимистично был настроен относительно прекращения войны в Украине, видит серьезные вызовы для дипломатических усилий. Политик заявил на конференции партии ХДС Нижней Саксонии в Оснабрюке, что Германия и ЕС никогда не прилагали «больших дипломатических усилий, чем за последние три недели», в войне в Украине, пишет издание N-tv.de.
«Пожалуйста, никто не должен сегодня говорить, что мы обсуждаем только поставки оружия», — заявил он.
Однако Мерц также предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения.
«В свете заявлений президента россии путина все должны осознать, насколько сложной будет эта задача в течение недель или даже месяцев. Мы сделали первые шаги, — сказал канцлер. — Но позвольте мне выразить это аналогией: мы находимся на десятикилометровой дистанции и, возможно, преодолели первые 200 метров».
Напомним, в Берлине обсуждают также военное участие в гарантиях безопасности Киеву.189
