Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине

Федеральный канцлер Фридрих Мерц, который после встречи с Трампом достаточно оптимистично был настроен относительно прекращения войны в Украине, видит серьезные вызовы для дипломатических усилий. Политик заявил на конференции партии ХДС Нижней Саксонии в Оснабрюке, что Германия и ЕС никогда не прилагали «больших дипломатических усилий, чем за последние три недели», в войне в Украине, пишет издание N-tv.de.

«Пожалуйста, никто не должен сегодня говорить, что мы обсуждаем только поставки оружия», — заявил он.

Однако Мерц также предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения.

«В свете заявлений президента россии путина все должны осознать, насколько сложной будет эта задача в течение недель или даже месяцев. Мы сделали первые шаги, — сказал канцлер. — Но позвольте мне выразить это аналогией: мы находимся на десятикилометровой дистанции и, возможно, преодолели первые 200 метров».

Напомним, в Берлине обсуждают также военное участие в гарантиях безопасности Киеву.

