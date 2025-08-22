41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
Ультиматум Украине после встречи на Аляске: что предложил путин Трампу

13:21 22 августа 2025
трамп и путин

москва озвучила новые условия «компромисса» по Украине, которые, по словам источников, оставляют Киеву мало пространства для маневра. путин требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, прекратила путь в НАТО, сохраняла нейтралитет и не допускала западные войска на свою территорию. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с позицией кремля.

Эти требования были озвучены во время продолжительной закрытой встречи путина с Дональдом Трампом на Аляске. По словам источников, почти весь трехчасовой разговор был посвящен обсуждению возможного сценария «мирного соглашения» по Украине.

кремль якобы готов отказаться от части территориальных претензий, выдвинутых в июне 2024 года, когда россия требовала полной передачи четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Киев тогда назвал эти условия равносильными капитуляции.

Как пишет Reuters, сейчас путин настаивает на полном выводе украинских войск из частей Донбасса, которые остаются под контролем Украины. В то же время москва готова «заморозить» линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также рассматривает возможность передачи небольших участков Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она временно контролирует.

По оценкам США, россия сейчас контролирует около 88% Донбасса и 73% территории Запорожской и Херсонской областей.

Помимо территориальных уступок, кремль хочет юридических гарантий по нерасширению НАТО на восток, ограничению украинской армии и запрета на присутствие западных миротворческих сил на территории Украины.

Политолог Сэмюэл Чарап из аналитического центра RAND отметил, что требование вывода украинских войск с Донбасса является политически и стратегически неприемлемым для Киева.

«Открытость к «миру' на условиях, категорически неприемлемых для другой стороны, может быть скорее выступлением для Трампа, чем признаком настоящей готовности к компромиссу», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп отступает от переговоров между Украиной и россией и занимает выжидательную позицию.

241

