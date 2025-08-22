- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
- 22.08 21:32 Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»
- 22.08 21:03 Гниение фруктов на деревьях в августе: как это предотвратить
- 22.08 20:39 С 2014 года защищал страну: в бою на Сумщине погиб защитник из Хмельницкой области
- 22.08 20:16 Булка с яблоками: отличная выпечка для летних чаепитий
- 22.08 20:04 Настоящая «женщина-тропикана»: раскрыты секреты великолепного внешнего вида 48-летней Шакиры
- 22.08 19:41 Гарантия безопасности: США могут закрыть небо над Украиной
- 22.08 19:40 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 22.08 19:22 Весам — «Колесо Фортуны» и перемены, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 23 августа
- 22.08 19:22 Не такие, как многие: у Джеффа Безоса и Марка Цукерберга заметили черту, отличающую их от многих людей
- 22.08 19:01 Предвестник скорой смерти мотора: какой запах должен насторожить водителя
- 22.08 18:45 «Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»
Ультиматум Украине после встречи на Аляске: что предложил путин Трампу
москва озвучила новые условия «компромисса» по Украине, которые, по словам источников, оставляют Киеву мало пространства для маневра. путин требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, прекратила путь в НАТО, сохраняла нейтралитет и не допускала западные войска на свою территорию. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с позицией кремля.
Эти требования были озвучены во время продолжительной закрытой встречи путина с Дональдом Трампом на Аляске. По словам источников, почти весь трехчасовой разговор был посвящен обсуждению возможного сценария «мирного соглашения» по Украине.
кремль якобы готов отказаться от части территориальных претензий, выдвинутых в июне 2024 года, когда россия требовала полной передачи четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Киев тогда назвал эти условия равносильными капитуляции.
Как пишет Reuters, сейчас путин настаивает на полном выводе украинских войск из частей Донбасса, которые остаются под контролем Украины. В то же время москва готова «заморозить» линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также рассматривает возможность передачи небольших участков Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она временно контролирует.
По оценкам США, россия сейчас контролирует около 88% Донбасса и 73% территории Запорожской и Херсонской областей.
Помимо территориальных уступок, кремль хочет юридических гарантий по нерасширению НАТО на восток, ограничению украинской армии и запрета на присутствие западных миротворческих сил на территории Украины.
Политолог Сэмюэл Чарап из аналитического центра RAND отметил, что требование вывода украинских войск с Донбасса является политически и стратегически неприемлемым для Киева.
«Открытость к «миру' на условиях, категорически неприемлемых для другой стороны, может быть скорее выступлением для Трампа, чем признаком настоящей готовности к компромиссу», — добавил он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп отступает от переговоров между Украиной и россией и занимает выжидательную позицию.241
Читайте нас в Facebook