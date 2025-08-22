Ультиматум Украине после встречи на Аляске: что предложил путин Трампу

москва озвучила новые условия «компромисса» по Украине, которые, по словам источников, оставляют Киеву мало пространства для маневра. путин требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, прекратила путь в НАТО, сохраняла нейтралитет и не допускала западные войска на свою территорию. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с позицией кремля.

Эти требования были озвучены во время продолжительной закрытой встречи путина с Дональдом Трампом на Аляске. По словам источников, почти весь трехчасовой разговор был посвящен обсуждению возможного сценария «мирного соглашения» по Украине.

кремль якобы готов отказаться от части территориальных претензий, выдвинутых в июне 2024 года, когда россия требовала полной передачи четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Киев тогда назвал эти условия равносильными капитуляции.

Как пишет Reuters, сейчас путин настаивает на полном выводе украинских войск из частей Донбасса, которые остаются под контролем Украины. В то же время москва готова «заморозить» линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также рассматривает возможность передачи небольших участков Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она временно контролирует.

По оценкам США, россия сейчас контролирует около 88% Донбасса и 73% территории Запорожской и Херсонской областей.

Помимо территориальных уступок, кремль хочет юридических гарантий по нерасширению НАТО на восток, ограничению украинской армии и запрета на присутствие западных миротворческих сил на территории Украины.

Политолог Сэмюэл Чарап из аналитического центра RAND отметил, что требование вывода украинских войск с Донбасса является политически и стратегически неприемлемым для Киева.

«Открытость к «миру' на условиях, категорически неприемлемых для другой стороны, может быть скорее выступлением для Трампа, чем признаком настоящей готовности к компромиссу», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп отступает от переговоров между Украиной и россией и занимает выжидательную позицию.

