Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Неприятный запах может быть не только в холодильнике или ванной комнате, но и в закрытом шкафу. Это сигнал того, что внутри что-то не так. Затхлость обычно представляет собой сочетание влаги, отсутствие вентиляции и наличие микроорганизмов, которые только и ждут благоприятных условий для размножения. Эта проблема не ограничивается исключительно старой мебелью — даже новые шкафы могут издавать неприятные запахи, если их неправильно использовать или размещать во влажном помещении, пишет издание Zielony Ogrodek.

Закрытое пространство без вентиляции — воздуху негде циркулировать, что усиливает ощущение духоты. Самое простое решение, хоть оно часто и недооценивается: открывайте шкаф на несколько часов в день. Если возможно, оставляйте дверцу постоянно приоткрытой или установите незаметное вентиляционное отверстие. Также следует регулярно проверять содержимое шкафа — выбрасывайте просроченные продукты, сушите одежду и не храните упаковки открытыми.

Если шкаф стоит у холодной стены, обязательно отделите его от стены и проверьте наличие конденсата. После того как вы опустошите его, очистите внутреннюю часть теплой водой с уксусом или пищевой содой. Это натуральные продукты, освежающие поверхность и нейтрализующие нежелательные запахи.

Если после тщательной очистки вы все еще чувствуете запах затхлости, самое время использовать что-то устраняющее проблему.

Пищевая сода, насыпанная в миску, действует как губка для запахов. Меняйте ее каждые 2−3 недели. Активированный уголь — особенно эффективен в прохладных и влажных помещениях. Его можно приобрести в гранулах или пакетиках. Рис — сухой, россыпной, в льняном мешочке — поглощает влагу и запахи, хотя и менее интенсивно, чем пищевая сода. Молотый кофе — отлично подходит, если вам нравится его запах. Он оказывает нейтрализующий эффект, но его нужно заменять еженедельно. Некоторые люди также рекомендуют россыпной чай, хотя он оказывает несколько более слабый эффект.

Цедра лимона или апельсина — придает немного свежего аромата, но действует недолго и не впитывает влагу.

