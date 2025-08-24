41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Стиль жизни

Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят

22:01 24 августа 2025
Отправляясь в дорогу, на отдых или в турпоездку, нужно продумать свой наряд. Он должен быть удобным. Желательно, чтобы одежда была натуральной, не тесноватой и не сковывающей движений. В ней должно быть не холодно и не жарко. Очень удобна одежда с капюшоном. Не помешает шарф.

А вот стоит ли надевать любимые вещи? Здесь есть несколько моментов, которые важно учитывать. Именно в дороге эти вещи могут пострадать, например порваться. Ведь когда вы выходите из автобуса, скажем, в длинной юбке, на нее могут нечаянно наступить. Либо вы сами можете порвать ее, зацепившись за что-то в спешке.

Кроме того, на любимой футболке или свитшоте после дальней дороги вы можете обнаружить пятна от еды или напитков.

И в то же время в нелюбимых вещах вы будете чувствовать себя дискомфортно. Как же найти баланс? Надевайте любимые старые вещи, которые вам не жалко испачкать или порвать. У каждого наверняка есть такие. И все же старайтесь быть аккуратны. Во время еды используйте салфетки. Не надевайте маркую одежду.

Читайте также, каким трем аксессуарам вы скажете спасибо в путешествии.

Фото из альбома Ольги Сметанской

