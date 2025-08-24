- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
Отправляясь в дорогу, на отдых или в турпоездку, нужно продумать свой наряд. Он должен быть удобным. Желательно, чтобы одежда была натуральной, не тесноватой и не сковывающей движений. В ней должно быть не холодно и не жарко. Очень удобна одежда с капюшоном. Не помешает шарф.
А вот стоит ли надевать любимые вещи? Здесь есть несколько моментов, которые важно учитывать. Именно в дороге эти вещи могут пострадать, например порваться. Ведь когда вы выходите из автобуса, скажем, в длинной юбке, на нее могут нечаянно наступить. Либо вы сами можете порвать ее, зацепившись за что-то в спешке.
Кроме того, на любимой футболке или свитшоте после дальней дороги вы можете обнаружить пятна от еды или напитков.
И в то же время в нелюбимых вещах вы будете чувствовать себя дискомфортно. Как же найти баланс? Надевайте любимые старые вещи, которые вам не жалко испачкать или порвать. У каждого наверняка есть такие. И все же старайтесь быть аккуратны. Во время еды используйте салфетки. Не надевайте маркую одежду.
Читайте также, каким трем аксессуарам вы скажете спасибо в путешествии.
Фото из альбома Ольги Сметанской220
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа