Отправляясь за границу, стоит знать немало нюансов, которые касаются документов, багажа, отелей… Сегодня речь пойдет именно об особенностях выбора отелей для отдыха. Оказывается, это не всегда просто, особенно, если у человека нет определенного опыта. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, стоит прислушаться к советам опытных специалистов. В интервью «ФАКТАМ» эксперт по туризму Марина Билоножко поделилась с читателями советами, которые стоит принять во внимание, отправляясь в далекую дорогу. Эти рекомендации помогут вам выбрать лучший отель для отдыха и даже в некоторых случаях сэкономить.

«Чтобы избежать неприятных неожиданностей при заселении в отель, нужно знать немало нюансов»

— Марина, как выбрать отель для отдыха на море?

- Прежде всего, пляж должен быть рядом с отелем. Это удобно и комфортно. Тем, кто едет с детьми, стоит поинтересоваться, какой подход к морю, ведь случается, что он только с понтона. Стоит знать, что на курортах Европы пляжи обычно не являются собственностью отеля, они муниципальные, поэтому шезлонги и зонтики придется арендовать за определенную плату.

Очень важно, чтобы отель находился недалеко от моря (фото из альбома Марины Билоножко)

— А какие критерии выбора отеля для тех, кто едет смотреть достопримечательности в городах Европы?

— Идеально, когда отель находится максимально близко к центру города. Тогда вы сможете не спеша прогуляться вечером по центральной площади, полюбоваться исторической частью города, поужинать в ресторане, посетить театр. Если отель находится на окраине, не стоит вестись на довольно привлекательную цену, потому что придется брать такси, а это достаточно дорого. Да и проезд в общественном транспорте за границей стоит недешево. Кроме того, вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться отдыхом, вы будете постоянно думать о том, как добраться до отеля, найдете ли транспорт.

— Стоит ли выбирать для отдыха отель-бутик?

- Бутик-отель — это обычно небольшой дизайнерский отель с маленьким количеством номеров и уникальным интерьером. Часто такие отели расположены в исторических зданиях. Проживание здесь может быть дороже, чем в обычном отеле, из-за эксклюзивности. Но может быть дешевле, чем проживание в пятизвездочных отелях международных сетей. Все нужно уточнять, сравнивать цены и условия. Среди опытных туристов есть те, что предпочитают бутики-отели, а есть те, что выбирают известные сетевые. У каждого человека свой вкус, представление о комфорте, свои критерии.

«Репиторы чувствуют себя в любимом отеле «как дома»

— Какие неожиданности могут ждать туристов в отелях?

— Порой фото в интернете не соответствует действительности. Море может быть почти в километре. Дорога к нему оказаться неудобной, неасфальтированной. Для людей, у которых есть проблемы с ногами, неприятной неожиданностью может оказаться отсутствие в отеле лифта. Не порадует, если вам достался номер с запахами, идущими из кухни. Чтобы избежать неожиданностей, заблаговременно уточняйте детали. Например, на каком этаже расположен ваш номер и есть ли лифт, если есть проблемы с ногами. Если же вы приехали и обнаружили, что что-то не так, как вам хочется, обращайтесь на рецепцию отеля с просьбой решить проблему. По возможности вам пойдут навстречу, потому что, обычно, отели дорожат репутацией и заинтересованы в том, чтобы туристы их выбирали снова и снова и рекомендовали друзьям, родным, коллегам.

Доверяйте советам опытных экспертов по туризму (фото из альбома Марины Билоножко)

— Как получить скидку в отеле?

— Специальные условия могут быть предложены постоянным клиентам. Им могут предоставить в качестве бонуса улучшенный номер, который стоит дороже, чем они заплатили. Например, это может быть номер с видом на море. Есть такие туристы, которых называют репиторами. Они каждый сезон ездят в один отель, поэтому имеют немало привилегий. Им нравится в таком отеле все: сервис, еда, атмосфера… Они чувствуют себя «как дома». Когда такие туристы приезжают, часто их ждут подарки-сюрпризы: фрукты или бутылка вина в номере, или, скажем, бесплатное посещение СПА. Порой репиторы мне говорят: «Хотим поехать к себе на «дачу».

«Если вы потеряли пляжное полотенце или ключи от номера, отель может потребовать компенсацию»

— Что нужно знать о поселении в отель?

— Поселение в номер обычно происходит после 14:00, выселение — после 12:00. Но в так называемый высокий сезон могут вноситься некоторые коррективы. Если вы потеряли пляжное полотенце или ключи от номера, отель может потребовать компенсацию. Во многих отелях Европы пляжное полотенце выдают под денежный задаток. Если вы потеряли полотенце, то эти деньги вам не вернут.

— Что можно забирать с собой при выселении из отеля, а что — нет?

— Можно забрать тапочки, шампунь, губку для обуви. А вот полотенца и халат забирать запрещено. Часто у неопытных туристов возникают проблемы из-за мини-бара. Многие думают, что напитки в нем предлагаются гостям отеля бесплатно. Но это не так. Если в чем-то сомневаетесь, всегда лучше уточните на рецепции, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

По совету Марины Билоножко, перед поездкой на отдых стоит продумать все детали (фото из альбома Марины Билоножко)

— Вспоминаю, как известный украинский хореограф Григорий Чапкис когда-то рассказывал мне историю о том, как однажды на курорте Испании решил прогуляться вдоль пляжа, прошел немало километров и забыл название отеля, в который поселился. Телефон с собой не взял, ключ с названием отеля оставил на рецепции. Поэтому очень перенервничал, ища свой отель.

— Чтобы такого не случилось, всегда берите с собой телефон. Геолокация поможет вам вернуться. Также важно, чтобы были деньги на телефонном счету, это позволит при необходимости связаться с теми, кто вам сможет помочь — с родными, друзьями, гидом.

— Чего может не быть даже в пятизвездочном отеле и что стоит взять с собой?

— Например, утюг, если вам нужно гладить вещи. В номерах утюгов обычно нет, а сервис по глажке стоит недешево. Также можете взять свой любимый шампунь, потому что, как известно, косметические средства могут человеку по определенным причинам не подойти.

— Какой главный совет вы бы дали туристам, которые выбирают отель?

— Не стесняйтесь заблаговременно уточнять детали, которые вас интересуют. Ведь речь идет о комфортности вашего отдыха.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с визовым экспертом Галиной Передерий, которая рассказала о том, что США, Канада, Великобритания и Швейцария — это четыре гиганта бюрократии, с которыми труднее всего работать.

Фото в заголовке из альбома Марины Билоножко

