Деньги

Помощь ко Дню Независимости: кто получит до 3100 грн

12:59 25 августа 2025
Ко Дню Независимости почти миллион украинских ветеранов получат денежную помощь

Ко Дню независимости Украины более 962 тыс. украинцев из числа ветеранов войны и тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая собственную страну, получат разовую денежную выплату. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

«Общая сумма выплат составляет более 1,1 млрд грн. Первые выплаты уже направлены на счета получателей», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что выплата ко Дню независимости была введена в 2023 году, когда Кабинет Министров Украины принял разработанное Минсоцполитики постановление «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований».

«В соответствии с действующим законодательством почти миллион украинцев получат эти выплаты в размерах от 450 грн до 3 100 грн», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно парламент в первом чтении принял законопроект, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении. За документ проголосовали 270 народных депутатов.

