- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Помощь ко Дню Независимости: кто получит до 3100 грн
Ко Дню независимости Украины более 962 тыс. украинцев из числа ветеранов войны и тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая собственную страну, получат разовую денежную выплату. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
«Общая сумма выплат составляет более 1,1 млрд грн. Первые выплаты уже направлены на счета получателей», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что выплата ко Дню независимости была введена в 2023 году, когда Кабинет Министров Украины принял разработанное Минсоцполитики постановление «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований».
«В соответствии с действующим законодательством почти миллион украинцев получат эти выплаты в размерах от 450 грн до 3 100 грн», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно парламент в первом чтении принял законопроект, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении. За документ проголосовали 270 народных депутатов.123
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени