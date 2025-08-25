Известная украинская актриса и телеведущая, недавно поразившая фотографиями, Ольга Сумская поделилась с поклонниками рецептом ароматного клубничного джема без сгустителей и с минимальным количеством сахара.

«Снимаем стресс возле плиты и делаем вместе КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ БЕЗ СГУСТИТЕЛЕЙ, МИНИМУМ САХАРА!» — написала она.

Ингредиенты: — клубника-1кг,

- сахар-200гр,

- сок лимона-половинка (или лимонная кислота чайную ложку на кило),

- апельсин-две дольки с кожурой Способ приготовления: Ягоды моют, очищают, режут кусочками и засыпают сахаром. После получаса настаивания с добавлением лимонного сока и измельченного апельсина массу ставят на сильный огонь. Варка длится около получаса, и все это время смесь нужно непрерывно помешивать. Главный секрет рецепта заключается в том, что пенку не снимают — именно она становится естественным загустителем, благодаря чему джем приобретает нужную консистенцию. Когда выкипит жидкость почти наполовину, пенка исчезает сама, а готовый продукт разливают в стерильные банки и закручивают крышками. Лучше использовать глубокую посуду, ведь джем «стреляет» горячими каплями во время варки, а для больших объемов — даже брать ведро.

