Минимум сахара — максимум вкуса: Сумская показала, как варить натуральный джем
Известная украинская актриса и телеведущая, недавно поразившая фотографиями, Ольга Сумская поделилась с поклонниками рецептом ароматного клубничного джема без сгустителей и с минимальным количеством сахара.
«Снимаем стресс возле плиты и делаем вместе КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ БЕЗ СГУСТИТЕЛЕЙ, МИНИМУМ САХАРА!» — написала она.
Ингредиенты:
— клубника-1кг,
- сахар-200гр,
- сок лимона-половинка (или лимонная кислота чайную ложку на кило),
- апельсин-две дольки с кожурой
Способ приготовления:
Ягоды моют, очищают, режут кусочками и засыпают сахаром. После получаса настаивания с добавлением лимонного сока и измельченного апельсина массу ставят на сильный огонь. Варка длится около получаса, и все это время смесь нужно непрерывно помешивать.
Главный секрет рецепта заключается в том, что пенку не снимают — именно она становится естественным загустителем, благодаря чему джем приобретает нужную консистенцию. Когда выкипит жидкость почти наполовину, пенка исчезает сама, а готовый продукт разливают в стерильные банки и закручивают крышками.
Лучше использовать глубокую посуду, ведь джем «стреляет» горячими каплями во время варки, а для больших объемов — даже брать ведро.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить джем из дыни.1421
