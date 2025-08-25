41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Минимум сахара — максимум вкуса: Сумская показала, как варить натуральный джем

13:39 25 августа 2025
Как приготовить клубничный джем

Известная украинская актриса и телеведущая, недавно поразившая фотографиями, Ольга Сумская поделилась с поклонниками рецептом ароматного клубничного джема без сгустителей и с минимальным количеством сахара.

«Снимаем стресс возле плиты и делаем вместе КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ БЕЗ СГУСТИТЕЛЕЙ, МИНИМУМ САХАРА!» — написала она.

Ингредиенты:

— клубника-1кг,
- сахар-200гр,
- сок лимона-половинка (или лимонная кислота чайную ложку на кило),
- апельсин-две дольки с кожурой

РЕКЛАМА

Способ приготовления:

Ягоды моют, очищают, режут кусочками и засыпают сахаром. После получаса настаивания с добавлением лимонного сока и измельченного апельсина массу ставят на сильный огонь. Варка длится около получаса, и все это время смесь нужно непрерывно помешивать.

Главный секрет рецепта заключается в том, что пенку не снимают — именно она становится естественным загустителем, благодаря чему джем приобретает нужную консистенцию. Когда выкипит жидкость почти наполовину, пенка исчезает сама, а готовый продукт разливают в стерильные банки и закручивают крышками.

РЕКЛАМА

Лучше использовать глубокую посуду, ведь джем «стреляет» горячими каплями во время варки, а для больших объемов — даже брать ведро.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить джем из дыни.

1421

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Следующий материал
Новости партнеров