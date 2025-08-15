- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
Наши кулинарные изыски, такие как маринованный виноград или джем из персиков, пополнились джемом из дыни. Это варенье получается очень нежным, светлым, а его вкус ни с чем не сравнить.
Такого варенья в магазине не купите. Кулинар Оксана Жидкова-Поронник, которая поделилась этим рецептом, вспоминает, что когда она впервые приготовила этот джем из дыни, то жалела только об одном — что сделала лишь одну порцию.
Ингредиенты:
- 1 кг дыни
- 1 лимон
- 500 г сахара
Приготовление:
Дыню очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками, натереть в нее цедру и добавить весь сок из лимона. Добавить сахар. Хорошенько все перемешать и оставить на 30 минут, чтобы сахар хорошо растворился. Затем варить варенье на небольшом огне, хорошенько помешивая.
Далее — разложить в стерилизованные банки и хранить на зиму.
