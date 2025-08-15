41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Книга рецептов

Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому

20:07 15 августа 2025
Джем из дыни

Наши кулинарные изыски, такие как маринованный виноград или джем из персиков, пополнились джемом из дыни. Это варенье получается очень нежным, светлым, а его вкус ни с чем не сравнить.

Такого варенья в магазине не купите. Кулинар Оксана Жидкова-Поронник, которая поделилась этим рецептом, вспоминает, что когда она впервые приготовила этот джем из дыни, то жалела только об одном — что сделала лишь одну порцию.

Ингредиенты:

  • 1 кг дыни
  • 1 лимон
  • 500 г сахара

Приготовление:

Дыню очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками, натереть в нее цедру и добавить весь сок из лимона. Добавить сахар. Хорошенько все перемешать и оставить на 30 минут, чтобы сахар хорошо растворился. Затем варить варенье на небольшом огне, хорошенько помешивая.

Далее — разложить в стерилизованные банки и хранить на зиму.

Напомним рецепт кукурузного мусса с двумя видами сыра — его можно есть даже тем, кто на диете.

