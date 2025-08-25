- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
Быстрый и сытный обед: фаршированный перец с курицей и грибами
Блогерша Вика Королевская, пропагандирующая здоровый образ жизни, поделилась рецептом вкусного обеда. Она предложила приготовить фаршированный перец с курицей и грибами.
«Показываю обед из моего плана питания — вкусно, сбалансированно и красиво на тарелке. Запеченный перец с курицей, грибами, рисом и сыром — это о белке, сытости и теплой домашней пище» , — отметила блогерша.
Она также посчитала калории обеда, в состав которого, кроме перца еще вошел салат — 456 ккал/б: 32,5 г/ж: 18,9 г/в: 36,7 г
Основное блюдо:
• Болгарский перец — 1 шт
• Куриное филе — 80 г
• Шампиньоны — 80 г
• Лук — 30 г
• Йогурт — 50 мл
• Рис отварной — 50 г
• Твердый сыр до 45% - 20 г
• Масло растительное — 5 г
• Соль, специи, зелень
Салат:
• Помидоры черри — 80 г
• Огурец — 50 г до
• Листья салата — 40 г
• Стручковая фасоль (или спаржа) — 30 г
• Масло растительное — 3 г
• Семена или орешки — 5 г
Способ приготовления:
Перец разрезать пополам, запечь 15−20 мин при 220 °C.
Грибы и лук обжарить, добавить измельченную курицу, рис, йогурт — тушить до густоты.
Наполнить перцы смесью, посыпать сыром и запечь до румяности.
Салат: овощи нарезать, отварить фасоль, смешать все и заправить маслом и орешками.
Рецептом вкусного фаршированного перца также поделился повар Иван Янюк.160
