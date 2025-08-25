41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Быстрый и сытный обед: фаршированный перец с курицей и грибами

15:00 25 августа 2025
Фаршированный перец, фото скриншот видео

Блогерша Вика Королевская, пропагандирующая здоровый образ жизни, поделилась рецептом вкусного обеда. Она предложила приготовить фаршированный перец с курицей и грибами.

«Показываю обед из моего плана питания — вкусно, сбалансированно и красиво на тарелке. Запеченный перец с курицей, грибами, рисом и сыром — это о белке, сытости и теплой домашней пище» , — отметила блогерша.

Она также посчитала калории обеда, в состав которого, кроме перца еще вошел салат — 456 ккал/б: 32,5 г/ж: 18,9 г/в: 36,7 г

Основное блюдо:
• Болгарский перец — 1 шт
• Куриное филе — 80 г
• Шампиньоны — 80 г
• Лук — 30 г
• Йогурт — 50 мл
• Рис отварной — 50 г
• Твердый сыр до 45% - 20 г
• Масло растительное — 5 г
• Соль, специи, зелень

РЕКЛАМА

Салат:
• Помидоры черри — 80 г
• Огурец — 50 г до
• Листья салата — 40 г
• Стручковая фасоль (или спаржа) — 30 г
• Масло растительное — 3 г
• Семена или орешки — 5 г

Способ приготовления:
Перец разрезать пополам, запечь 15−20 мин при 220 °C.

Грибы и лук обжарить, добавить измельченную курицу, рис, йогурт — тушить до густоты.

РЕКЛАМА

Наполнить перцы смесью, посыпать сыром и запечь до румяности.

Салат: овощи нарезать, отварить фасоль, смешать все и заправить маслом и орешками.

Рецептом вкусного фаршированного перца также поделился повар Иван Янюк.

РЕКЛАМА

160

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Следующий материал
Новости партнеров