Быстрый и сытный обед: фаршированный перец с курицей и грибами

Блогерша Вика Королевская, пропагандирующая здоровый образ жизни, поделилась рецептом вкусного обеда. Она предложила приготовить фаршированный перец с курицей и грибами.

«Показываю обед из моего плана питания — вкусно, сбалансированно и красиво на тарелке. Запеченный перец с курицей, грибами, рисом и сыром — это о белке, сытости и теплой домашней пище» , — отметила блогерша.

Она также посчитала калории обеда, в состав которого, кроме перца еще вошел салат — 456 ккал/б: 32,5 г/ж: 18,9 г/в: 36,7 г

Основное блюдо:

• Болгарский перец — 1 шт

• Куриное филе — 80 г

• Шампиньоны — 80 г

• Лук — 30 г

• Йогурт — 50 мл

• Рис отварной — 50 г

• Твердый сыр до 45% - 20 г

• Масло растительное — 5 г

• Соль, специи, зелень

Салат:

• Помидоры черри — 80 г

• Огурец — 50 г до

• Листья салата — 40 г

• Стручковая фасоль (или спаржа) — 30 г

• Масло растительное — 3 г

• Семена или орешки — 5 г

Способ приготовления:

Перец разрезать пополам, запечь 15−20 мин при 220 °C.

Грибы и лук обжарить, добавить измельченную курицу, рис, йогурт — тушить до густоты.

Наполнить перцы смесью, посыпать сыром и запечь до румяности.

Салат: овощи нарезать, отварить фасоль, смешать все и заправить маслом и орешками.

Рецептом вкусного фаршированного перца также поделился повар Иван Янюк.

