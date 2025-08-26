Бывший директор ЦРУ и генерал США в отставке Дэвид Петреус выразил сомнения в скорой встрече президентов россии и Украины, сообщает ABC News.

«Сейчас не так много фактов, которые могли бы заставить нас поверить в это, — сказал Петреус. — На самом деле я думаю, что это понятно даже президенту Трампу, что, несмотря на все его усилия, направленные на прекращение войны, на остановку убийств, владимир путин явно не намерен это делать, если ему не предоставят дополнительную территорию, которая сильно укреплена. И российским силам придется воевать годами в тех темпах, в которых они двигаются».

Он считает лидера кремля путина препятствием на пути к миру. Именно он явно не намерен прекращать войну. Петреус говорит, что США должны пересмотреть ограничения на некоторые виды оружия для Украины и прислать больше помощи, чтобы наконец положить конец войне, которая длится уже три с половиной года.

«Президент США Дональд Трамп тоже знает об этом. США должны увеличить свою помощь Украине и отменить ограничения на определенные виды оружия, — считает Дэвид Петреус. — Кроме того, против россии следует ввести дальнейшие санкции, например, еще больше ограничить экспорт российской нефти».

Впрочем, бывший глава ЦРУ добавил, что знает: война не может продолжаться вечно.

«Со временем это будет оказывать очень-очень существенное влияние на способность россии просто находить гражданскую рабочую силу. Сообщается, что они уже искали в Африке женщин, которые могли бы фактически заменить некоторых мужчин в россии, в разных отраслях промышленности», — сказал Петреус.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в россии назвали Зеленского нелегитимным для переговоров и поставили под вопрос «право Украины на существование».

