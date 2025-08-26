- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 26.08 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 26.08 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 26.08 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 26.08 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 26.08 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 26.08 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 26.08 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 26.08 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 26.08 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 26.08 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 26.08 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Бывший директор ЦРУ сомневается в возможности встречи путина и Зеленского
Бывший директор ЦРУ и генерал США в отставке Дэвид Петреус выразил сомнения в скорой встрече президентов россии и Украины, сообщает ABC News.
«Сейчас не так много фактов, которые могли бы заставить нас поверить в это, — сказал Петреус. — На самом деле я думаю, что это понятно даже президенту Трампу, что, несмотря на все его усилия, направленные на прекращение войны, на остановку убийств, владимир путин явно не намерен это делать, если ему не предоставят дополнительную территорию, которая сильно укреплена. И российским силам придется воевать годами в тех темпах, в которых они двигаются».
Он считает лидера кремля путина препятствием на пути к миру. Именно он явно не намерен прекращать войну. Петреус говорит, что США должны пересмотреть ограничения на некоторые виды оружия для Украины и прислать больше помощи, чтобы наконец положить конец войне, которая длится уже три с половиной года.
«Президент США Дональд Трамп тоже знает об этом. США должны увеличить свою помощь Украине и отменить ограничения на определенные виды оружия, — считает Дэвид Петреус. — Кроме того, против россии следует ввести дальнейшие санкции, например, еще больше ограничить экспорт российской нефти».
Впрочем, бывший глава ЦРУ добавил, что знает: война не может продолжаться вечно.
«Со временем это будет оказывать очень-очень существенное влияние на способность россии просто находить гражданскую рабочую силу. Сообщается, что они уже искали в Африке женщин, которые могли бы фактически заменить некоторых мужчин в россии, в разных отраслях промышленности», — сказал Петреус.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в россии назвали Зеленского нелегитимным для переговоров и поставили под вопрос «право Украины на существование».77
Читайте нас в Facebook
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа
Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа