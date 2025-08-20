Встреча между Зеленским и путиным может не состояться: стали известны причины

На днях в Белом доме было достигнуто единодушное согласие относительно следующего шага — двусторонней встречи между президентом россии и президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем состоялся брифинг помощника кремлевского диктатора юрия ушакова по поводу разговора президента Дональда Трампа с путиным, пишет CNN.

Как отмечает издание, кремль не прилагает усилий, чтобы скрыть свое пренебрежение к Зеленскому. Он не только регулярно ставит под сомнение легитимность украинского лидера, зацикливаясь на переносе выборов в Украине из-за военного положения, но и в своем последнем «мирном» меморандуме требует от Украины провести выборы до подписания любого окончательного мирного договора.

путин и другие российские чиновники редко называют Зеленского по имени, вместо этого предпочитая едкое прозвище «киевский режим».

«И не забывайте, что именно Зеленский поехал в Турцию на потенциальные первые прямые переговоры между двумя сторонами в середине мая, но путин отправил туда делегацию во главе с автором исторических учебников», — отмечают журналисты.

путин уже получил то, чего хотел - двустороннюю встречу с Трампом, лидером, которого он считает равным себе. Встреча с Зеленским, по его мнению, была бы несовместима с его мировоззрением и его военными целями.

Ранее публиковались слова Марка Рютте об обещанной Украине защите от дальнейшей агрессии россии.

