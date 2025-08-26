На подходе еще одна украинская ракета: впервые показали наземную версию «Нептуна»

В то время как россияне никак не могут успешно применить свою новейшую ракету «Циркон», в Украине впервые показали наземную версию отечественной ракеты «Нептун». Противокорабельная версия успешно проявила себя еще весной 2022 года, уничтожив флагман российского черноморского флота — крейсер «москва». Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на официальный аккаунт госпортала Zbroyaua. Это стало первой публичной демонстрацией новейшей ракеты, правда, никаких данных о ней официально раскрыто не было.

Как предположили в Defence Express, наземный вариант «Нептуна» отличается от противокорабельного Р-360 такими особенностями:

- дальность полета в 1000 км, что почти втрое дальше, чем у противокорабельного варианта, и, собственно, назначение — поражение наземной цели;

- по сравнению с противокорабельным вариантом новая ракета явно длиннее — для того, чтобы нести дополнительный запас топлива на дальность в 1000 км. Речь может идти примерно о 6 метрах (без ускорителя), что на 1,5 метра длиннее Р-360;

- кроме увеличения длины, наземный вариант «Нептуна» явно больше в диаметре — примерно 50 см против прежних 38, что, опять же, нужно для дополнительного запаса топлива.

Вместе с тем ряд других важных характеристик неизвестен. К примеру, непонятно, увеличен ли вес взрывчатого вещества, который на Р-360 составляет 150 кг, оставлена ли действующая система наведения, дополнена или полностью заменена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о начале производства отечественной ракеты «Фламинго» с дальностью полета до 3000 км.

