На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
Политик от Партии зеленых, вице-президент Бундестага Омид Нурипур призывает к большей поддержке Германией Украины. Российские военные все дальше продвигаются на поле боя, заявил он изданием Funke Media Group.
«Способность Украины держаться зависит не в последнюю очередь от наших поставок оружия. Вот почему мы должны поддерживать Украину всем, что есть — включая крылатые ракеты», — добавил политик.
Германия давно обсуждает поставки Украине крылатых ракет «Таурус» с дальностью примерно 500 километров. Однако теперь условлено, что Германия поможет Украине создать собственное оружие большой дальности. По мнению политика, на президента США Дональда Трампа нельзя полагаться.
«Европейцы должны полагаться на себя. Чтобы поддержать Украину, Германия должна более последовательно выполнять действующие санкции против россии, усилить военную поддержку и участвовать в западных гарантиях безопасности», — сказал он.
Напомним, предложенные европейскими лидерами гарантии безопасности, «как у НАТО», не предусматривают предоставление Украине обязательной военной помощи.157
