- 19:21 Топ-5 фатальных ошибок водителей во время мойки авто: портят кузов и провоцируют ржавчину
- 19:01 Все дети павших защитников получат места на бюджете — гарантия МОН
- 18:41 Оккупанты бомбили Константиновку: десятки поврежденных домов, есть пострадавшие
- 18:40 Новый возлюбленный Дженнифер Энистон затмил Брэда Питта: друзья в восторге — она счастлива
- 18:25 Украина усиливает атаки на российскую энергетику: СМИ о том, как это работает и к чему приводит
- 18:10 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 17:57 Не индексация: у кого вырастут выплаты с 1 октября
- 17:41 Подарок для путинских сил: президент Польши блокирует оплату Starlink для Украины
- 17:24 Годами не выполняли требований: Гарри и Меган снова столкнулись с проблемами
- 17:07 Видели очи, что заказывали: СМИ сообщают о подозрениях ГБР по поставкам некачественных очков военным
- 17:01 Рыбам — «Дьявол» и соблазн, Весам — «Колесо Фортуны» и поворот судьбы: Таро-прогноз на 26 августа
- 16:40 Серебрянский лес — под угрозой полного прорыва: DeepState о риске окружения
Подарок для путинских сил: президент Польши блокирует оплату Starlink для Украины
Польша, недавно внедрившая новые правила въезда для украинцев, меняет принципы помощи украинским беженцам, а также не сможет платить за Starlink для Украины.
Министр цифровизации республики Польша Кшиштоф Гавковский сообщил, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев Украина может остаться и без оплаченного Starlink.
«Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не могу представить себе лучшего подарка для сил Путина, чем отключение интернета в Украине, о чем только что принял решение президент» , — написал Гавковский.
Он также призвал президента Польши «прекратить слепо атаковать правительство во имя политической борьбы».
«Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, одновременно помогая России» , — отметил министр.
Напомним, интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около $ 50 млн. в год.
За два года с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Польша выделила в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы.
В феврале этого года сообщалось, что Польша снова закупила для Украины терминалы Starlink, а также пообещала и дальше платить за спутниковый интернет для Украины.
Ранее проблемы со Starlink в Украине были из-за Илона Маска. В Польше хотели искать альтернативу, после того как миллиардер заговорил об отключении доступа к системе.74
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени