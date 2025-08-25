Подарок для путинских сил: президент Польши блокирует оплату Starlink для Украины

Польша, недавно внедрившая новые правила въезда для украинцев, меняет принципы помощи украинским беженцам, а также не сможет платить за Starlink для Украины.

ВІДЕО ДНЯ

Министр цифровизации республики Польша Кшиштоф Гавковский сообщил, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев Украина может остаться и без оплаченного Starlink.

«Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, охваченной войной. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не могу представить себе лучшего подарка для сил Путина, чем отключение интернета в Украине, о чем только что принял решение президент» , — написал Гавковский.

Он также призвал президента Польши «прекратить слепо атаковать правительство во имя политической борьбы».

РЕКЛАМА

«Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, одновременно помогая России» , — отметил министр.

Напомним, интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около $ 50 млн. в год.

РЕКЛАМА

За два года с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Польша выделила в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы.

В феврале этого года сообщалось, что Польша снова закупила для Украины терминалы Starlink, а также пообещала и дальше платить за спутниковый интернет для Украины.

Ранее проблемы со Starlink в Украине были из-за Илона Маска. В Польше хотели искать альтернативу, после того как миллиардер заговорил об отключении доступа к системе.

РЕКЛАМА

74

Читайте нас в Facebook