- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Все дети павших защитников получат места на бюджете — гарантия МОН
Дети погибших или умерших защитников Украины, военнопленных, полицейских, а также участников Революции Достоинства, зачисленных на контракт, должны быть обязательно переведены на бюджетные места.
Об этом заявили в Министерстве образования и науки во время совещания, посвященного вступительной кампании.
Речь идет о поступивших, уже зачисленных на контрактную форму обучения.
Университетам дана задача перевести таких студентов на вакантные места государственного заказа.
В случае, если на конкретной образовательной программе нет свободных бюджетных мест, заведение высшего образования может самостоятельно перераспределить их в рамках специальности, отрасли или университета в целом. Если свободных мест в заведении нет, администрация должна обратиться в МОН с запросом на дополнительные места.
«Все дети погибших будут переведены в бюджет», — заверил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров во время совещания, посвященного вступительной кампании.
Ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности в вузах в 2025 году и рассказали, почему растет стоимость обучения.72
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени