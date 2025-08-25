Дети погибших или умерших защитников Украины, военнопленных, полицейских, а также участников Революции Достоинства, зачисленных на контракт, должны быть обязательно переведены на бюджетные места.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки во время совещания, посвященного вступительной кампании.

Речь идет о поступивших, уже зачисленных на контрактную форму обучения.

Университетам дана задача перевести таких студентов на вакантные места государственного заказа.

В случае, если на конкретной образовательной программе нет свободных бюджетных мест, заведение высшего образования может самостоятельно перераспределить их в рамках специальности, отрасли или университета в целом. Если свободных мест в заведении нет, администрация должна обратиться в МОН с запросом на дополнительные места.

«Все дети погибших будут переведены в бюджет», — заверил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров во время совещания, посвященного вступительной кампании.

Ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности в вузах в 2025 году и рассказали, почему растет стоимость обучения.

