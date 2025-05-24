В Минобразования назвали самые популярные специальности в вузах в 2025 году и рассказали, почему растет стоимость обучения

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, ранее сообщавший об отчислении из вузов трех тысяч аспирантов и очередной волне отчислений в июне, рассказал о том, какие специальности в украинских учебных заведениях сейчас самые популярные.

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В интервью «РБК-Украина» он отметил, что таковы все специальности, которые связаны с компьютерными науками. Впрочем, по-прежнему пользуются популярностью и такие специальности, как «менеджмент», «экономика», «право». Даже несмотря на то, что «рынка труда нет» и что бюджетных мест мало.

«Эти профессии очевидно и остаются популярными. На право в прошлом году поступило 5703 человека, было выделено 738 бюджетных мест. Итак, имеем 5 тысяч человек, которые поступили, заплатив за свое образование. Государство не побуждает к этому. Наоборот: в этом году на специальности „право“, „экономика“, „менеджмент“ будет повышена цена на контракт. Если хотите идти учиться на эти специальности — пожалуйста, но они дорогие. Мы всем коммуницируем, что рынок труда в этих специальностях переполнен», — подчеркнул замминистра.

Среди самых популярных технических специальностей он назвал компьютерные науки, системную инженерию, прикладную математику, кибербезопасность.

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Сравнивая популярность менеджмента, экономики и права с компьютерными науками, чиновник отметил, что на последние вступило 6300 человек, из них 2900 получили бюджетное место, еще 900 получили государственный грант. По «праву» финансирования от государства получили 29% поступающих, а по компьютерным наукам — 61%.

«В этом году вступление на „право“ будет гораздо дороже. На эту специальность и на 15 других, популярность которых не отвечает потребностям рынка труда (например, менеджмент, экономика, туризм, журналистика), введена индикативная себестоимость, которая приравнивает стоимость контракта и стоимость того, что государство оплачивает для бюджетника», — отметил Михаил Винницкий.

Ведь нынешняя система построена так, что в высшем образовании есть большая системная проблема: бюджет платит за одного студента больше стоимости контракта. По мнению замминистра, стоимость обучения на бюджете и стоимость обучения по контракту должны быть со временем приравнены по всем специальностям. А в этом году это сделано только для тех специальностей, которые больше всего в спросе и меньше всего нужны для рынка труда — то же право, экономика, менеджмент и т. д.

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«Для других есть рыночная стоимость. Классический пример — агрономия. Для человека, поступающего на агронома, бюджет выплачивает примерно 60 тысяч гривен в зависимости от университета. А контракт очень часто стоит 30−35 тысяч. И мы понимаем, что повышать цены контракта на агронома нежелательно: здесь часто речь идет о поступающих из сел, которые не имеют тех доходов и не могут себе этого позволить. На самом деле с этой разницей в ценах есть надежда, что, возможно, кто-то, рассматривавший вступление на экономиста, пойдет на агрономию. Это будет и гораздо дешевле, и гораздо более нужно на рынке труда», — подчеркнул замминистра оборазования.

Напомним, что в этом году Кабмин упростил процедуру назначения социальных стипендий детям из уязвимых категорий (ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы) — они смогут получать социальную стипендию от государства и по достижении ими 18-летнего возраста — до 23 лет включительно.

Фото Pixabay

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