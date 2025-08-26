Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован

Лук относится к овощам, которые быстро освобождают место на огороде. После его выкапывания мы часто задаемся вопросом, что еще можно посадить, чтобы грядка не была пустой до зимы. Оказывается, что есть много растений, которые хорошо растут после сбора лука, и они также позволяют воспользоваться последними неделями сезона, пишет польский сайт Рolki.

Это преимущественно листовые овощи и некоторые капустные. Поэтому грядки с луком не должны быть пустыми и одинокими — вы можете легко посадить эти растения! Листовые овощи, такие как салат или руккола — идеальный выбор для конца лета. Они быстро растут, не требуют много места и могут быть собраны уже через несколько недель. Регулярное удаление листьев обеспечит сбор урожая до первых заморозков.

Шпинат также хорошо подходит как промежуточная культура. Он хорошо переносит прохладные ночи и при надлежащем поливе дает здоровые, крепкие листья. Сбор урожая возможен даже осенью, а если осень мягкая, то даже дольше.

Морковь и редис также хорошо подходят. Оба овоща имеют короткий вегетационный период и быстро созревают. Редис — особенно хорошая осенняя культура — он хрустящий, вкусный и устойчивый к коротким дням. Морковь, посеянная в конце лета, вырастет немного меньше, но будет чрезвычайно сладкой.

Если вы выкопали лук относительно рано, стоит также подумать о фасоли. Это теплолюбивое растение, но вполне может дать урожай.

Напомним о том, каким растением можно засеять огород после сбора урожая, чтобы в следующем году овощи хорошо родили.

